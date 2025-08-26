El Dólar
Más de 150 atletas participan en la Paralimpiada Estatal Tamaulipas 2025

Acudieron representantes de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, Madero y otros municipios

El objetivo principal de esta competencia, fue que las y los participantes lograran marcas mínimas, con la finalidad de poder representar a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2025. [Agencias]
Agencias

Tampico, Tam.– Durante la Paralimpiada Estatal Tamaulipas 2025, más de 150 paraatletas se dieron cita en las diferentes etapas que se realizaron en la zona sur del estado, incluyendo Altamira, Tampico y Ciudad Madero, así como en la zona norte, en Reynosa.

Las y los participantes compitieron en diversas disciplinas adaptadas, como powerlifting, paraatletismo, boxeo, paranatación, paratenis de mesa, boccia y parapowerlifting, entre otras y acudieron representantes de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, Madero y otros municipios.

Para el desarrollo de estas competencias se contó con el apoyo tanto de los gobiernos municipales sedes como del Instituto del Deporte de Tamaulipas, lo que permitió brindar a las y los jóvenes deportistas las condiciones necesarias para demostrar su talento y esfuerzo.

El objetivo principal de esta competencia, fue que las y los participantes lograran marcas mínimas, con la finalidad de poder representar a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2025, que se llevará a cabo próximamente en Aguascalientes.

Será en las próximas semanas cuando el Área de Alto Rendimiento, en coordinación con las diferentes federaciones y con la CONADE, den a conocer los resultados y quienes oficialmente representarán a Tamaulipas en la contienda nacional.

El director general del INDE, Manuel Virués Lozano, dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado, brindando oportunidades para que las personas con discapacidad puedan participar, crecer y destacar en el ámbito deportivo estatal y nacional.

