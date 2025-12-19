Garantiza Municipio atención ciudadana en vacaciones decembrinas

El CIGA brindará atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde

Se informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero la atención presencial y telefónica permanecerá suspendida. [Agencias]

Se informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero la atención presencial y telefónica permanecerá suspendida. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Para la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la atención a la ciudadanía es una prioridad permanente. En este sentido, y con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios municipales durante el próximo periodo vacacional, el Centro Integral de Gestión y Atención (CIGA) mantendrá su operación en un horario especial.

El CIGA brindará atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, a fin de que las y los ciudadanos puedan realizar sus trámites, reportes y solicitudes de manera oportuna.

Se informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero la atención presencial y telefónica permanecerá suspendida.

No obstante, durante estas dos fechas, la ciudadanía podrá continuar realizando sus reportes y solicitudes a través del portal digital oficial, el cual estará disponible de manera ininterrumpida.

El Gobierno Municipal recuerda que pone a disposición de la población diversos canales de atención para facilitar el acceso a los servicios: de forma presencial en el anexo a la Presidencia Municipal; vía telefónica marcando al 072; y de manera digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del portal oficial 072.mx, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora.