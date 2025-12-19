Escolta Guardia Estatal caravana de 250 vehículos de paisanos en la Carretera Federal 101

Tula, Tam.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó acompañamiento y protección a una caravana integrada por aproximadamente 250 vehículos de connacionales que ingresaron a territorio tamaulipeco por la Carretera Federal 101, como parte del Programa Héroes Paisanos 2025, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro durante su desplazamiento por el estado.

La caravana fue recibida en el kilómetro 67 de la Carretera Federal 101, tramo Tula–Ciudad Victoria, a la altura del ejido La Presita, donde se realizó el enlace con personal previamente asignado para dar continuidad al acompañamiento.

Desde ese punto, los elementos estatales mantuvieron vigilancia permanente para salvaguardar la integridad de los viajeros y prevenir cualquier incidente durante el trayecto por territorio tamaulipeco.

El recorrido concluyó en el kilómetro 02 de la misma vía federal, en los límites de Tamaulipas con San Luis Potosí, donde se efectuó el relevo del operativo.

En ese punto, la caravana fue recibida por autoridades de la Fuerza Civil del estado de San Luis Potosí y la Guardia Nacional, quienes continuaron con el acompañamiento en la entidad vecina.

Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer condiciones de seguridad a los connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina, una de las de mayor flujo vehicular en las carreteras federales.

