Ganar o morir para las Chivas

GUADALAJARA, JALISCO 19-Nov-2021 .-Chivas tiene la opción de dar la cara por la institución o unirse a los fracasos del club en el Grita México A21.

Ante un enrachado Puebla, el Rebaño se juega esta noche el boleto a los Cuartos de Final a duelo único en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

En caso de empate en tiempo regular, el ganador se definirá en la tanda de penales.

El técnico Marcelo Michel Leaño prometió hacer sentir orgullosos a los aficionados del Rebaño, sin embargo, desde su llegada, Chivas suma 9 puntos de 24 disputados.



En contraste, La Franja vino de menos a más en el torneo y vuelve a la Fase Final bajo el mando de Nicolás Larcamón, quien registró 16 unidades de los últimos 24.

Un mal presagio para el Guadalajara en este torneo ha sido la eliminación para el Tapatío y para las categorías Sub 20 y Sub 18 que no lograron clasificar. Dichos equipos que hasta hace unos meses eran la responsabilidad de Marcelo Michel en su función de director de futbol juvenil en la institución.

Por ello, Leaño está obligado a sacar el triunfo y maquillar la irregularidad del equipo entrando a la fase de los 8 mejores.

«Hemos aprovechado muy bien estas dos semanas de trabajo intenso, se viene lo bueno, es la Reclasificación para entrar a la Liguilla y estamos conscientes de ello. Estamos muy comprometidos y en la misma línea de sacar el triunfo.

«Sabemos lo que nos jugamos todos. Es matar o morir y la mentalidad es de que estamos unidos y que vamos a necesitar de todos», dijo Ángel Zaldívar.

El Rebaño recupera a su hombre más desequilibrante con el regreso de Alexis Vega, mientras Sergio Flores es baja.

De superar esta serie hay una gran posibilidad de Clásico para las Chivas en los Cuartos de Final ya que el Rebaño se mediría a León, Atlas o América.