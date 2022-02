Gana Pascal Wehrlein e-Prix de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El alemán Pascal Wehrlein es el nuevo rey del e-Prix México.

El volante de Porsche dominó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez luego de recuperar el liderato frente a un aguerrido Edoardo Mortara.

Wehrlein, que largó desde la pole position, fue acechando desde el inicio de la carrera por el Venturi número 48. A Mortara le bastaron unas cuantas vueltas para arrebatar la primera plaza.

Sin embargo, Pascal Wehrlein recuperó terreno y con un movimiento calculado en la recta principal, le devolvió el favor a Edoardo y nuevamente voló hacia la bandera a cuadros.

Ésta es la primera vez que el alemán sube a lo más alto del podio de la Fórmula E México, así que su triunfo fue celebrado por todos los más de 30 mil aficionados que asistieron.

La segunda plaza fue para André Lotterer, también de Porsche, mientras que el francés Jean Éric Vergne, de Techeetah, se colocó al tercer sitio en los giros finales.

.@PWehrlein WINS IN MEXICO 👏🏆

He's joined on the podium by @PorscheFormulaE teammate @Andre_Lotterer and @JeanEricVergne!

🇲🇽 2022 #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/nQrd4hVvXL

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 12, 2022