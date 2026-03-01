Gana Milan sobre Cremonese con goles tardíos y se mantiene en la pelea

Equipo rossonero resolvió el partido en el cierre tras múltiples fallas ofensivas y llega motivado al derbi ante Inter

Ruben Loftus-Cheek del AC Milan, a la izquierda, lucha por el balón con Emanuele Valeri del Parma durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre el AC Milan y el Parma en Milán, Italia, el sábado 22 de febrero de 2025. (Spada/LaPresse vía AP)

ROMA.- El AC Milan necesitó dos goles en los últimos minutos para asegurar una victoria 2-0 en casa de Cremonese en la Serie A el domingo y recuperarse de su segunda derrota de la temporada.

Strahinja Pavlovic anotó en el minuto 90 y Rafael Leão añadió otro cinco minutos dentro del tiempo de descuento para el Milan, que había desperdiciado una serie de ocasiones anteriormente.

El Milan, segundo clasificado, volvió a colocarse a 10 puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, de cara al derbi del próximo fin de semana.

Las únicas derrotas del Milan esta temporada fueron ante Cremonese en su debut en agosto y en casa contra Parma el fin de semana pasado.

El gol de Pavlovic llegó tras un saque de esquina y una revisión del VAR que confirmó que el balón entró tras golpearle en el hombro y no en el brazo.

Luego, Leão culminó un contraataque.

Más tarde, la Roma, cuarta, recibía a la Juventus, sexta, en un duelo clave por los puestos de la Liga de Campeones.