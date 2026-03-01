Ataques israelíes sacuden Teherán mientras Irán amplía sus contraataques

Bombardeos continuos y represalias con misiles elevan víctimas civiles y aumentan temor internacional por una guerra prolongada en Oriente Medio

Trabajadores de rescate y personal militar observan el lugar donde impactó un misil iraní en Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Foto/Oded Balilty)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Una enorme explosión sacudió la capital de Irán el domingo mientras Israel advirtió que llevaría a cabo ataques “sin parar” contra sus líderes y su ejército. Mientras tanto, Irán lanzó más misiles contra Israel y estados árabes del golfo Pérsico en represalia por la muerte de su líder supremo en el sorpresivo ataque estadounidense e israelí que dio inicio a la guerra.

Las explosiones en Teherán —cuyo objetivo no estaba claro de inmediato— provocaron una enorme columna de humo que se elevaba hacia el cielo en un área donde hay edificios gubernamentales. Las autoridades iraníes dicen que más de 200 personas han muerto desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí.

En Tel Aviv se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o intercepciones. Los servicios de rescate de Israel dijeron que ocho personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque en la ciudad central de Beit Shemesh.

La muerte del ayatolá Alí Jamenei, y los llamados del presidente estadounidense Donald Trump para el derrocamiento de la República Islámica marcaron el inicio de una asombrosa nueva intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y potencialmente una guerra prolongada.

También fue una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que llegó al cargo con el lema de “Estados Unidos primero” y a promesa de mantenerse fuera de las “guerras eternas”. Fue la segunda vez en ocho meses que el gobierno de Trump junto con Israel ha usado la fuerza militar contra Irán.

En una guerra de 12 días en junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas antiaéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear de Irán. Pero la muerte de Jamenei y de varios altos funcionarios de seguridad crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció el domingo que un nuevo consejo de liderazgo “ha comenzado su trabajo”. El ministro iraní de exteriores Abbas Araghchi dijo a Al Jazeera que “en uno o dos días” elegirán a un nuevo líder supremo.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. “Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

Trump advirtió que cualquier represalia sólo conduciría a una mayor escalada.

“¡MÁS VALE QUE NO LO HAGAN!”, respondió Trump en una publicación en redes sociales. “¡SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!”.

En una señal de cómo el ataque podría avivar el malestar regional, cientos de personas asaltaron el consulado estadounidense en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, el domingo. Policía y fuerzas paramilitares emplearon porras y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, y al menos nueve personas murieron en los choques, según las autoridades.

Irán toma represalias

Mientras los ataques estadounidenses e israelíes han golpeado a Irán, la República Islámica ha tomado represalias con misiles y ataques con drones contra Israel y países árabes del golfo cercanos que albergan fuerzas estadounidenses.

La guerra aérea podría sacudir los mercados globales, particularmente si Irán tranca el estrecho de Ormuz para el tráfico comercial. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo pasa por la vital vía fluvial, y los precios del petróleo ya están listos para oscilaciones.

En repetidas andanadas contra objetivos en todo Israel, al menos nueve personas murieron y más de 120 resultaron heridas, según las autoridades. Muchos misiles fueron interceptados, dijo el ejército.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó el domingo que Israel tendrá “un tren aéreo sin parar” de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán.

Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái. La capital comercial de Emiratos Árabes Unidos desde hace tiempo atrae negocios y expatriados al presentarse como un refugio seguro en una región volátil.

La metralla de ataques iraníes contra la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, mató a dos personas, dijeron los medios estatales, y los escombros de las intercepciones aéreas provocaron incendios en el principal puerto de la ciudad y en la fachada del emblemático hotel Burj Al Arab.

Los ataques también se extendieron a Omán —el interlocutor tradicional de Irán con Occidente que no había sido arrastrado previamente a la refriega.

Arabia Saudí condenó los ataques de Irán contra su capital, Riad, y la región oriental, diciendo que los había interceptado con éxito. El reino señaló que no había permitido que su espacio aéreo o territorio se utilizara para apuntar a Irán.

Jordania dijo que “se ocupó de” 49 drones y misiles balísticos. Los ejércitos de Kuwait, Bahréin y Qatar también señalaron que habían interceptado proyectiles el domingo por la mañana.

Mientras tanto, en Irak, un grupo miliciano se atribuyó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Irbil, según el medio Rudaw. Se podía ver humo desde un área donde Estados Unidos tiene una base aérea allí, pero no estaba claro de inmediato si había sido alcanzada.

Irán forma un consejo para gobernar hasta que se elija un nuevo líder supremo

Como líder supremo, Jamenei tenía la última palabra sobre todas las políticas importantes durante sus décadas en el poder. Dirigía el estamento clerical de Irán y la Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

Aunque Trump llamó el sábado al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno, no había señales de disturbios en Teherán ni en otros lugares.

Irán formó rápidamente un consejo para gobernar el país hasta que se elija un nuevo líder supremo.

Un diplomático iraní declaró al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques.

En el sur de Irán se reportaron al menos 115 muertes cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, dijo el gobernador local a la televisión estatal iraní.

El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, expresó que no tenía conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en el área de la escuela. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, dijo que estaba “al tanto de los reportes” y que los funcionarios los estaban investigando.

La agencia estatal de noticias de Irán, IRNA, reportó que al menos 15 personas murieron en el suroeste, citando al gobernador de la región de Lamerd, Ali Alizadeh, quien dijo que un polideportivo, dos zonas residenciales y un salón cerca de una escuela fueron alcanzados.

A medida que se filtraban reportes sobre la muerte de Jamenei, testigos en Teherán dijeron a The Associated Press que algunos residentes se regocijaban, con vítores desde las azoteas, silbidos y ululaciones.

Los dolientes izaron una bandera negra de luto sobre el santuario del imán Reza en Mashhad y el gobierno iraní declaró 40 días de luto público y un feriado público nacional de siete días para conmemorar la muerte de Jamenei.

Citando fuentes no identificadas, la agencia semioficial de noticias Fars informó que varios familiares de Jamenei también murieron, incluida una hija, un yerno, una nuera y un nieto.

Los ataques se planearon durante meses y se temieron durante semanas

Las tensiones se han disparado en las últimas semanas mientras el gobierno de Trump reunía el mayor contingente de buques de guerra y aeronaves en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en que quería un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán mientras el país luchaba con un creciente descontento tras protestas a nivel nacional.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin autorización del Congreso. La Casa Blanca dijo que el gobierno había informado con antelación a varios líderes republicanos y demócratas en el Congreso.

Aunque Trump había declarado el programa nuclear iraní aniquilado en ataques el año pasado, el país estaba reconstruyendo infraestructura que había perdido, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir el proceso de toma de decisiones de Trump. El funcionario dijo que la inteligencia mostró que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante para desarrollar el uranio altamente enriquecido necesario para armas.

Irán ha dicho que no ha enriquecido desde junio —aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico. También ha bloqueado las visitas de los inspectores internacionales a los recintos que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por AP han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material.