Deja tiroteo en bar de Austin tres muertos y catorce personas heridas

El ataque armado en un distrito nocturno causó además 14 heridos y movilizó al FBI, que analiza indicios para determinar si el hecho tuvo motivaciones terroristas

Policías investigan el tiroteo en el bar Buford’s en Austin, Texas, el 1 de marzo del 2026. (AP foto/Jack Myer)

AUSTIN, Texas.- Un hombre abrió fuego afuera de un bar en un distrito de entretenimiento en la capital de Texas el domingo en la madrugada, matando a dos personas, y el FBI dijo que el hecho está siendo investigado como un posible acto de terrorismo.

El tiroteo en Austin dejó a otras 14 personas heridas, incluidas tres que resultaron gravemente heridas antes de que los agentes mataran al tirador, informó la policía.

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, pasó en su SUV varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar una pistola por la ventanilla de su SUV contra personas en un patio y frente al bar, indicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis.

Luego el hombre armado estacionó el vehículo, se bajó con un rifle y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que corrieron hacia la intersección le dispararan, dijo Davis.

Ha habido al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el distrito de entretenimiento de la Sixth Street de Austin en los últimos cinco años, incluido uno en el verano de 2021 que dejó a 14 personas heridas. Aunque el tiroteo de este fin de semana no cumple con la definición de un asesinato masivo, ha habido cinco de esos hasta ahora este año.

El FBI está investigando si el hecho fue un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

El tiroteo ocurrió afuera de Buford’s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música y a sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

El presidente de la universidad declaró en redes sociales que algunos de los afectados incluían a “miembros de nuestra familia universitaria”.

“Nuestras oraciones están con las víctimas y con todos los afectados”, indicó el líder universitario Jim Davis.

El distrito de entretenimiento tiene una fuerte presencia policial los fines de semana, y los agentes pudieron enfrentar al hombre armado dentro de un minuto de la primera llamada de auxilio, dijo Davis.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

Una de las víctimas fue hallada en la calle entre dos autos estacionados. Dentro del bar de varios pisos, había mesas volcadas y bebidas dejadas atrás por clientes que huían.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía en Ohio.

Las nueve tenían heridas de bala, pero ninguna ponía en peligro la vida, apuntó Adam Hennie, el jefe de policía interino de la ciudad.