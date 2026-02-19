Gana Estados Unidos oro olímpico en hockey femenino tras dramático tiempo extra

El equipo de Estados Unidos de hockey femenino celebra tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)

MILÁN.- Megan Keller anotó de revés a los 4:07 minutos del tiempo extra y Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro olímpica en hockey femenino, al vencer el jueves 2-1 a Canadá en los Juegos de Milán Cortina para cerrar otro capítulo emocionante de una de las rivalidades más intensas del deporte.

La capitana estadounidense Hilary Knight, que disputa sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, forzó el tiempo extra al desviar el disparo de Laila Edwards desde la línea azul cuando quedaban 2:04. Este fue el 15to gol en su carrera olímpica y su punto número 33, con lo que rompió el récord de Estados Unidos en ambas categorías.

Con los equipos jugando 3 contra 3, Keller se abrió paso por el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Al encarar la portería, la capitana asistente de Estados Unidos sacó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens por encima de su almohadilla derecha .

Aerin Frankel detuvo 30 disparos por Estados Unidos.

Kristen O’Neill marcó un gol en inferioridad numérica para Canadá y Desbiens terminó con 31 atajadas.

Estados Unidos previamente ganó el oro en los Juegos de Nagano 1998, los primeros en incluir hockey femenino, y en 2018 en Pyeongchang. Canadá, que ha ganado los otros cinco títulos, se conformó con su tercera plata.

Este fue el séptimo de 12 enfrentamientos olímpicos entre las rivales que se decidió por un gol y el tercero que se fue más allá del tiempo reglamentario. Canadá remontó un déficit de 2-1 en los minutos finales para vencer 3-2 a Estados Unidos con el gol de Marie-Philip Poulin en tiempo extra en los Juegos de Sochi 2014. Estados Unidos ganó 3-2 en 2018 cuando Jocelyne Lamoureux anotó en la tanda de penales.

Aunque la final no pudo haber sido más cerrada, las estadounidenses dominaron durante los Juegos Olímpicos, con marca de 7-0 y superando a sus oponentes por un total combinado de 33-2.

Canadá llevó a Estados Unidos al límite apenas nueve días después de que perdieron 5-0 por las estadounidenses en la ronda preliminar.

El gol de O’Neill a los 54 segundos del segundo periodo puso fin a la racha de imbatibilidad de las estadounidenses de 5 horas, 52 minutos y 17 segundos, que se remontaba al segundo periodo de una victoria inicial 5-1 sobre Chequia. Estados Unidos no había estado en desventaja en el torneo.

Canadá estuvo cerca de conquistar su sexta medalla de oro antes de que Estados Unidos sacara a Frankel para meter una atacante extra. Edwards conectó un disparo bajo hacia la portería que Knight desvió entre sus piernas y superó a Desbiens.

Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos para Edwards, la primera mujer de raza negra en representar a Estados Unidos en hockey.