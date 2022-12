Fortalecen Plan Estatal de Desarrollo

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría General de Gobierno contribuirá a fortalecer y nutrir el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, afirmó Héctor Joel Villegas González quien aseguró que este documento en el cual la participación ciudadana es fundamental, será el eje rector del gobierno de Américo Villarreal Anaya y servirá para demostrar, que hay una verdadera alternancia en Tamaulipas.

Al encabezar la presentación del PED ante subsecretarios, directores de área, coordinadores, secretarios ejecutivos de órganos desconcentrados y jefes de departamento de la dependencia estatal, el secretario general de Gobierno llamó a los funcionarios a hacer sinergia con las y los tamaulipecos y a seguir el ejemplo del gobernador. “Américo Villarreal es un gobernador que siempre está observando como le va a dar bienestar social a cada uno de los tamaulipecos. Es un hombre que no nada más se preocupa, sino que se ocupa de cada una de las necesidades y que en este gobierno todos estén incluidos”, dijo. “A mi no me cabe la menor duda, que este gobierno va a hacer historia”, expresó.

En el evento efectuado en el Salón Independencia, la directora de Planeación de la Secretaría General de Gobierno, Marikarmen Vázquez Villanueva presentó el video que muestra a detalle el Plan Estatal de Desarrollo, documento que constituye el punto de partida y guía de las acciones que emprenderá el gobierno de la transformación en Tamaulipas para los próximos seis años.

En el Plan Estatal del Desarrollo se han definido tres ejes generales: 1) Gobierno al Servicio del Pueblo, que ha sido trazado en base al tema de política y gobierno del Plan Nacional de Desarrollo; 2) Política Social para el Bienestar que se alinea al apartado de política social; y 3) Economía para el Desarrollo de Tamaulipas, el cual sigue los preceptos que se enmarcan en la sección de economía de la planeación nacional.

Además se consideran dos ejes transversales: Igualdad de género, no discriminación e inclusión y desarrollo sostenible.

Por su parte, Juan Ramón Capistrán, secretario Técnico de la Oficina del Ejecutivo, explicó que por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya es de suma importancia escuchar y atender a todas las secretarías del Gobierno del Estado, a fin de elaborar el que será, el mejor Plan Estatal de Desarrollo que ha tenido Tamaulipas.