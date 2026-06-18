Fortalecen COMAPA y CFE coordinación para reducir suspensión de servicio de agua

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Planta Centro. [Agencias]

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Planta Centro. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de reducir los riesgos de interrupciones en el suministro de energía eléctrica y evitar afectaciones en la operación de las plantas potabilizadoras, directivos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el encuentro, ambas instituciones revisaron estrategias conjuntas para fortalecer la infraestructura eléctrica que abastece a las instalaciones encargadas de producir y distribuir agua potable a la ciudad, priorizando acciones preventivas que permitan garantizar la continuidad de estos servicios esenciales para la población.

La gerente general de Comapa Nuevo Laredo, Silvia Fernández Gallardo, destacó que la coordinación entre ambas instituciones es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios que recibe la población.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con la CFE nos permitirá fortalecer las instalaciones clave de la ciudad y asegurar que las familias neolaredenses cuenten con un servicio de agua más confiable y eficiente; existe toda la disposición de nuestra parte para seguir colaborando de manera permanente y atender de forma oportuna cualquier situación que pudiera presentarse”, expresó.

Por su parte, el superintendente de la CFE, Ing. Edelmiro Garza Rodríguez, reiteró el compromiso de la paraestatal para trabajar de manera coordinada con el organismo operador del agua.

“Mantenemos una comunicación constante y una visión compartida con Comapa para atender oportunamente las necesidades de las instalaciones que abastecen de agua a la ciudad. Nuestro compromiso es seguir sumando esfuerzos para garantizar un servicio estable y brindar confianza y bienestar a la ciudadanía”, señaló.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Planta Centro como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos recientemente en una mesa de trabajo celebrada en Ciudad Victoria, donde se definieron mecanismos de coordinación para atender de manera oportuna las necesidades de infraestructura eléctrica en puntos estratégicos del sistema de abastecimiento de agua.

Con estas acciones, COMAPA y CFE refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la confiabilidad de los servicios públicos, prevenir contingencias y brindar mayor certidumbre a las familias neolaredenses en el suministro de agua potable.