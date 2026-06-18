Incauta CBP más de 984 mil dólares en cocaína

Agentes hicieron el aseguramiento en los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo

Laredo, Tx.— Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo, incautaron cocaína valorada en más de 984,000 dólares en dos operativos policiales distintos.

La mayor incautación se produjo el sábado 13 de junio en el puente Camino Real en Eagle Pass, cuando un agente de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 53 años que conducía un Toyota Camry 2015 para una inspección secundaria. Tras una revisión con el sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron 13 paquetes que contenían un total de 22.97 libras de presunta cocaína, ocultos en el vehículo. La droga tiene un valor estimado en el mercado negro de $306,723.

La otra incautación tuvo lugar el viernes 12 de junio en el Puente Colombia-Solidaridad en Laredo, cuando un agente de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 56 años que conducía una camioneta Nissan Frontier modelo 2020 para una inspección secundaria. Tras un examen exhaustivo con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron 20 paquetes que contenían un total de 50.75 libras de presunta cocaína, ocultos en el vehículo. La droga tiene un valor estimado en el mercado negro de $677,617.

En cada operativo, la CBP confiscó los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a los conductores y están investigando ambas incautaciones.

“Estas incautaciones consecutivas de cocaína en diferentes puntos de entrada dentro del área de responsabilidad de la Oficina de Campo de Laredo subrayan no solo la realidad de la amenaza de las drogas a la que nos enfrentamos a diario, sino también la gran capacidad de nuestros agentes para aplicar la experiencia en inspección y la tecnología para desmantelar estos cargamentos de droga”, dijo el director de Operaciones de Campo, Donald R. Kusser, de la Oficina de Campo de Laredo.

“Estas drogas no llegarán a las calles estadounidenses gracias a la vigilancia constante de nuestros agentes de primera línea”, continuó

Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. a lo largo de la frontera suroeste detienen la actividad ilegal y facilitan la entrada legal a millones de viajeros legítimos a los Estados Unidos.