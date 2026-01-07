Fortalece ANAM vinculación profesional con estudiantes de la UTNL

La agencia aduanera está muy interesada por contar entre sus filas con personas egresadas de la UTNL, así como recibir en sus instalaciones a estudiantes para cursar sus estadías profesionales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.– La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de sus directivos, reiteró su colaboración con la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), mediante un convenio de trabajo firmado entre ambas instituciones recientemente.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que previo al período vacacional decembrino, José Sánchez Pérez, director general de Planeación Aduanera de la ANAM; Miguel de Jesús Dorantes Cortés, director de Modelos de Riesgos, y el teniente coronel Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, visitaron la institución para sostener una reunión y definir puntos importantes en beneficio de las y los egresados de la institución.

Indicó que en la reunión comunicó a los directivos que la UTNL cuenta con más de 400 currículos de egresados para ser considerados en diversas responsabilidades dentro de la agencia, esto una vez que entre en operaciones en el presente año.

Expresó que los directivos de la agencia efectuaron un recorrido por las instalaciones del plantel, dando fe del aprendizaje que recibe el estudiantado, además de presenciar la competencia del Desafío Aduanero entre estudiantes, cuyos ganadores competirán en el Desafío Aduanero Interuniversidades.

Destacó que, debido a la capacidad de su estudiantado, la agencia aduanera está muy interesada por contar entre sus filas con personas egresadas de la institución, así como recibir en sus instalaciones a estudiantes para cursar sus estadías profesionales.

Tovar Lara subrayó que esto es posible, gracias al respaldo de la universidad recibe del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Miguel Ángel Valdez García, al impulsar una educación superior de calidad, con especialización y vinculación en los sectores económicos que la entidad requiere.