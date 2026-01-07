El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Llena Festival de Reyes Magos 2026 de sonrisas y magia el Polyforum La Fe

Con más de 7 mil asistentes

El festival fue encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quienes refrendaron su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la unión familiar. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Polyforum La Fe se llenó de alegría, ilusión y sonrisas con la celebración del Festival de Reyes Magos 2026, que reunió a más de 7 mil personas en una gran fiesta organizada por el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal, reafirmando el compromiso de brindar momentos inolvidables a las familias neolaredenses.
Desde muy temprano, niñas y niños, acompañados de sus padres, comenzaron a llegar al recinto para disfrutar de un programa especialmente diseñado para celebrar esta hermosa tradición, en un ambiente de sana convivencia, diversión y mucha magia.

El festival fue encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quienes refrendaron su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la unión familiar y llenen de felicidad los corazones de la niñez de Nuevo Laredo.

“Este festival es para ustedes, porque creemos en sus sueños, en su alegría y en todo lo que pueden llegar a ser. Queremos que cada niña y cada niño de Nuevo Laredo crezca feliz, con oportunidades y rodeado de amor. Vamos a seguir trabajando todos los días para cuidarlos, apoyarlos y darles un mejor futuro”, expresó la alcaldesa.

Durante el evento, las familias disfrutaron de espectaculares shows infantiles en vivo, entre ellos presentaciones tributo a Guerreras K-Pop, Beto y sus Amigos, Lilo y Stitch, Intensamente, Tralalero Tralala, el show de Peter el Mago, además de un divertido y colorido show de payasos que hizo reír a chicos y grandes.

Uno de los momentos más esperados fue la rifa de regalos, donde se entregaron bicicletas, scooters, patines y triciclos, provocando aplausos, emoción y grandes sonrisas entre las niñas y niños asistentes.

Además, al ingresar al evento, cada familia recibió una bolsita de dulces y una porción de Rosca de Reyes, y pudieron visitar el set especial para tomarse la fotografía con los Reyes Magos, llevando a casa un recuerdo lleno de ilusión, junto con muchas sorpresas más.

El acceso al festival se realizó mediante boleto, el cual fue entregado previamente, garantizando una organización ordenada y segura para todas las familias.

En el evento también estuvieron presentes el diputado federal, Carlos Canturosas; el director del Sistema DIF, Viviano Vazquez Macias; síndicos y regidores del Republicano Ayuntamiento.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirman su compromiso de tocar corazones, fortalecer la convivencia familiar y crear recuerdos inolvidables, celebrando a lo más valioso de nuestra ciudad: las niñas y los niños.

Enfrenta Grok presión global por generar imágenes sexuales sin consentimiento
Fortalece ANAM vinculación profesional con estudiantes de la UTNL

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.