Llena Festival de Reyes Magos 2026 de sonrisas y magia el Polyforum La Fe

Nuevo Laredo, Tam.- El Polyforum La Fe se llenó de alegría, ilusión y sonrisas con la celebración del Festival de Reyes Magos 2026, que reunió a más de 7 mil personas en una gran fiesta organizada por el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal, reafirmando el compromiso de brindar momentos inolvidables a las familias neolaredenses.

Desde muy temprano, niñas y niños, acompañados de sus padres, comenzaron a llegar al recinto para disfrutar de un programa especialmente diseñado para celebrar esta hermosa tradición, en un ambiente de sana convivencia, diversión y mucha magia.

El festival fue encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quienes refrendaron su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la unión familiar y llenen de felicidad los corazones de la niñez de Nuevo Laredo.

“Este festival es para ustedes, porque creemos en sus sueños, en su alegría y en todo lo que pueden llegar a ser. Queremos que cada niña y cada niño de Nuevo Laredo crezca feliz, con oportunidades y rodeado de amor. Vamos a seguir trabajando todos los días para cuidarlos, apoyarlos y darles un mejor futuro”, expresó la alcaldesa.

Durante el evento, las familias disfrutaron de espectaculares shows infantiles en vivo, entre ellos presentaciones tributo a Guerreras K-Pop, Beto y sus Amigos, Lilo y Stitch, Intensamente, Tralalero Tralala, el show de Peter el Mago, además de un divertido y colorido show de payasos que hizo reír a chicos y grandes.

Uno de los momentos más esperados fue la rifa de regalos, donde se entregaron bicicletas, scooters, patines y triciclos, provocando aplausos, emoción y grandes sonrisas entre las niñas y niños asistentes.

Además, al ingresar al evento, cada familia recibió una bolsita de dulces y una porción de Rosca de Reyes, y pudieron visitar el set especial para tomarse la fotografía con los Reyes Magos, llevando a casa un recuerdo lleno de ilusión, junto con muchas sorpresas más.

El acceso al festival se realizó mediante boleto, el cual fue entregado previamente, garantizando una organización ordenada y segura para todas las familias.

En el evento también estuvieron presentes el diputado federal, Carlos Canturosas; el director del Sistema DIF, Viviano Vazquez Macias; síndicos y regidores del Republicano Ayuntamiento.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirman su compromiso de tocar corazones, fortalecer la convivencia familiar y crear recuerdos inolvidables, celebrando a lo más valioso de nuestra ciudad: las niñas y los niños.