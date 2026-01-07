Fortalece SET capacitación docente previo regreso a las aulas

Ciudad Victoria, Tam.– Con el propósito de retomar el proceso de enseñanza–aprendizaje y mejorar la calidad educativa, las y los docentes de Tamaulipas se preparan para el reinicio de clases el próximo 12 de enero, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

Informó que miles de maestras y maestros, junto con personal directivo, se capacitaron sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM). “El 7 de enero entran todos los maestros y vamos a tener el taller nacional de directivos; vamos a dar una capacitación para la NEM, estarán todos los directores, los coordinadores y los supervisores, y el viernes 9 estarán todas las y los maestros; son cerca de 37 mil maestros de Tamaulipas que estarán igual capacitándose”, agregó.

Compartió que en estos momentos se tienen 76 jubilaciones y que se trabajará durante esta semana para que el siguiente lunes, al retomar las labores, todas las vacantes estén cubiertas. “Sentimos que vamos a empezar el año sin ningún maestro faltante y, si fuese el caso, tendremos listos los interinos para entrar a trabajar en los grupos”, añadió.

Dijo también que, junto con el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), se harán revisiones en los planteles educativos para garantizar que todos estén en condiciones para el regreso a clases, además de que se emitirá una circular para recordarles a las madres y los padres de familia los criterios para la asistencia escolar en caso de presentarse bajas temperaturas.

Resaltó que en general existe un buen ambiente laboral en el magisterio, pues se reconoce el esfuerzo que se hace en las mesas rápidas de cambios y en las asignaciones, por lo que se continuará con la misma dinámica.

“Esperemos, en los próximos 15 días, volver a hacer lo que llamamos concursos de asignación de plazas. Estamos listos para iniciar con mucho éxito, con muchas ganas, el próximo ciclo escolar”, enfatizó.

Subrayó que estos buenos resultados son posibles gracias al trabajo de quienes conforman el sector educativo y al respaldo que tienen de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una política educativa inclusiva, humanista y de calidad para las y los estudiantes y los docentes tamaulipecos.

DAÑOS MENORES EN ESCUELAS EN VACACIONES

Valdez García informó además que, hasta este lunes por la mañana, el reporte que se tenía era de seis escuelas vandalizadas durante el periodo vacacional: dos en Matamoros, dos en Tampico, una en Altamira y una en Reynosa; tres de ellas son primarias, dos preescolar y una secundaria.

“Son equipos de cómputo, cable, mucho cable ahí de cobre, y por hacer la maldad nos rompieron puertas y quebraron ventanas. Estimamos —me decían— que son 460 mil pesos entre todas”, precisó.

Añadió que las autoridades de seguridad pública ya están haciendo las investigaciones para dar con los responsables. “Parece que en dos casos hay cámaras, hay grabaciones, pero bueno, en general fue un poco menor de lo que estábamos esperando”, finalizó.