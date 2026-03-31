Formalizan Municipio e IMSS-BIENESTAR convenio para ampliar cobertura de salud

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que este convenio marca un avance significativo en la transformación de la atención pública en la ciudad. [Agencias]

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que este convenio marca un avance significativo en la transformación de la atención pública en la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-BIENESTAR) para ampliar la cobertura de servicios médicos a la población que no cuenta con seguridad social.

Este acuerdo, realizado en coordinación con autoridades estatales y del sector salud, representa un paso importante en la consolidación de un sistema médico más justo, equitativo y accesible para todas y todos los neolaredenses.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que este convenio marca un avance significativo en la transformación de la atención pública en la ciudad.

“La firma de este convenio de colaboración representa una evolución en la atención pública de Nuevo Laredo. Estamos garantizando el derecho humano a la salud mediante un sistema que asegura el acceso universal a la atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos”, afirmó.

A través de esta alianza, el Gobierno Municipal fungirá como un aliado estratégico en la promoción, difusión e instalación de módulos de registro, los cuales podrán ubicarse en la Presidencia Municipal y en diversas clínicas, facilitando la incorporación de personas sin seguridad social al programa IMSS-BIENESTAR.

“En Nuevo Laredo, el bienestar social es nuestra prioridad absoluta. Con esta firma, reafirmamos que la salud es el cimiento sobre el cual construimos el futuro de nuestra gran ciudad”, puntualizó.

Esto permitirá que cualquier ciudadano que no cuente con afiliación a un sistema de salud pueda registrarse y, una vez dado de alta, acceder a consultas médicas, estudios, medicamentos y diversos servicios hospitalarios sin costo.

La alcaldesa subrayó que este esfuerzo conjunto busca elevar la calidad de vida de la población mediante un sistema basado en la universalidad, igualdad y justicia social.

Reconoció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar políticas públicas que colocan la salud como un derecho fundamental, así como el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas, manifestó que a través de este convenio, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo contribuirá a ampliar la cobertura mediante la instalación de módulos de registro, lo que permitirá incrementar los recursos federales destinados al estado de Tamaulipas.

“Muchas gracias a la alcaldesa de Nuevo Laredo, tiene muy presente la palabra salud en su labor diaria, el convenio consiste en el apoyo nos va a brindar la presidencia municipal para establecer módulos de registro a IMSS Bienestar, mientras más registrados haya es mayor el presupuesto que se va a invertir en Tamaulipas por parte de la federación. Estamos seguros que vamos a alcanzar la meta de registro en esta frontera”, destacó el coordinador.

En el evento estuvieron presentes Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas; el Dr. Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director del Hospital General; la Dra. Adriana del Carmen López Carrillo, directora del Hospital Civil; el Dr. José Martínez Martínez, director del área médica del IMSS; y la Dra. Mirna Gloria Hernández Casillas, coordinadora regional de IMSS-BIENESTAR en Nuevo Laredo.

Canturosas Villarreal reiteró que el bienestar social es una prioridad para su administración, y que este convenio representa un compromiso firme con la salud y la dignidad de las familias.