Florida realizará su 13ra ejecución del año

Continuando el impulso del estado a la pena de muerte

ARCHIVO  Vehículos policiales aparcados fuera de la prisión estatal de Florida en Starke, Florida, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/David Fischer, Archivo)

ARCHIVO  Vehículos policiales aparcados fuera de la prisión estatal de Florida en Starke, Florida, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/David Fischer, Archivo)

MIAMI (AP) — Un hombre de Florida condenado por matar a tiros a su esposa, de la que estaba separado, y herir a su suegra, será ejecutado el martes, continuando con el uso agresivo de la pena de muerte en el estado durante el último mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.

William Frances Silvia, de 61 años, sería el 13er preso ejecutado este año en Florida, donde se tienen programadas otras dos ejecuciones para septiembre y donde se ha llevado a cabo más de la mitad de las 22 ejecuciones realizadas en el país en lo que va de 2026.

Está previsto que a Silvia se le administre una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, a partir de las 6 p. m., hora local.

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el martes una solicitud para detener la ejecución.

Los tribunales condenaron dos veces a Silvia a muerte

Silvia fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado por atacar a Patricia Silvia en 2006, junto con su madre, Betty Woodard, y acabar con la vida de la primera.

Según los registros judiciales, Silvia compró una escopeta ese año y luego fue a la casa de Woodard, en el área de Orlando, donde su esposa había estado viviendo desde su separación dos meses antes. La familia estaba en medio de una parrillada cuando Silvia llegó y, tras un intento fallido de reconciliación, las autoridades indicaron que el hombre sacó la escopeta de su camioneta y disparó contra las dos mujeres.

William Silvia fue condenado a muerte por primera vez tras su juicio de 2008. Posteriormente, un tribunal anuló esa sentencia tras una apelación relacionada con los procedimientos de sentencia de la pena de muerte en Florida, pero después de que se le concediera una nueva fase de pena de muerte en 2018, volvió a ser condenado a la pena capital.

Una agencia del estado de Florida, la Capital Collateral Regional Counsel, brinda representación legal a los reclusos condenados a muerte. Los abogados de Silvia han sostenido que la agencia no podía proporcionar una asistencia jurídica adecuada porque ya estaba ayudando a otro recluso del corredor de la muerte. La Corte Suprema de Florida rechazó la apelación.

Florida encabeza el número de ejecuciones

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista con 19, un récord en el estado desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

En julio, el estado ejecutó a dos reclusos en un mismo día convirtiéndose en el primero en hacerlo en casi una década.

Se prevén otras dos ejecuciones en Florida el próximo mes. Está programado que Harold Gene Lucas, de 74 años, muera el 1 de septiembre, seguido por Daniel Owen Conahan Jr., de 72, el 10 de septiembre.

Lucas fue condenado por matar a tiros a una adolescente de 16 años que rechazó sus insinuaciones románticas y por herir a dos de sus amigas.

Conahan fue condenado por secuestrar y estrangular a un hombre al que había pagado para que posara para fotos desnudo, y las autoridades sospechan que cometió homicidios similares en la década de 1990 en el suroeste de Florida.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.