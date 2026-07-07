Flexibiliza COI restricciones y acerca regreso olímpico de Rusia

La medida abre la puerta a su participación rumbo a Los Ángeles 2028, aunque persisten algunas condiciones

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la 146 sesión del COI en Lausana, Suiza el miércoles 24 de junio del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la 146 sesión del COI en Lausana, Suiza el miércoles 24 de junio del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

GINEBRA.- Rusia está más cerca este martes de contar con un equipo completo, con su bandera nacional y su himno en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Internacional flexibilizó sus requisitos de participación para atletas y equipos rusos, al tiempo que levantó de manera provisional su suspensión, vigente desde octubre de 2023, del Comité Olímpico Ruso.

El COI dijo que el momento se debía a que están comenzando las pruebas de clasificación para los Juegos de Los Ángeles, y “la necesidad de ofrecer acceso igualitario a estas competencias a todos los atletas”.

La medida, que también señala el regreso de Rusia en los deportes de equipo, se esperaba desde que el Comité Olímpico Internacional aconsejó hace dos meses que los atletas de Bielorrusia, aliado militar de Rusia cuando su invasión militar de Ucrania comenzó en 2022 , deberían ser autorizados nuevamente a competir con su plena identidad nacional.

“No queremos responsabilizar a los atletas por las acciones de sus gobiernos”, dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una conferencia de prensa en línea después de que presidió una reunión de la junta ejecutiva.

“Yo no estaría sentada aquí si hubiera tenido que pagar el precio cuando mi país estaba pasando por cosas y siendo sancionado”, añadió Coventry, dos veces medallista de oro olímpica en natación por Zimbabue, quien aseguró que fue una decisión justa.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, cuestionó por qué el COI alteró sus reglas cuando en la guerra “nada cambió. La situación se volvió aún peor”.

Rusia lanzó oleadas de misiles y drones contra Ucrania temprano el lunes, matando a al menos a 22 personas.

“Así que no lo entendemos”, dijo Bidnyi a The Associated Press en una entrevista el martes. “En este día, cuando toda Ucrania (está) en un día de luto, cuando nuestras banderas estaban un poco más bajas por tanta gente, ciudadanos pacíficos, nuestros ciudadanos pacíficos fueron asesinados anoche”.

El COI también reiteró su “solidaridad con la comunidad olímpica de Ucrania” y el apoyo financiero en curso.

Persisten barreras

La orientación del COI para reintegrar a los rusos en eventos internacionales no es vinculante para los organismos rectores de cada deporte.

“El regreso de nuestro país a la familia olímpica es una luz verde para que las federaciones internacionales restablezcan los derechos de nuestros atletas”, dijo el martes el ministro de Deportes de Rusia, Mikhail Degtyaryov.

El atletismo no está siguiendo el mismo camino.

Consultada sobre la decisión del COI, World Athletics remitió a la AP a su decisión de la semana pasada de mantener una prohibición para atletas rusos y bielorrusos en sus eventos internacionales.

En el fútbol, la FIFA y el organismo europeo UEFA han seguido excluyendo a Rusia en competiciones como la Copa del Mundo y la Liga de Campeones, evitando un probable caos porque equipos de otros países se negarían a disputar esos encuentros.

Los atletas y equipos rusos probablemente enfrentarán problemas para obtener visas de entrada de algunos países que albergan eventos deportivos.

El regreso de Rusia

Entre los deportes olímpicos de primer nivel, World Aquatics, levantó sus restricciones a los atletas rusos en abril.

Los términos de esa suspensión —impuesta cuando el organismo olímpico ruso incorporó consejos deportivos regionales de zonas ocupadas de Ucrania— ya no se aplicaban, indicó el COI. Pero el COI dijo que “el Comité Olímpico Ruso confirmó que no realiza, y no realizará, ninguna actividad en estos territorios”.

El ministro ucraniano Bidnyi dijo que esta promesa era “sólo palabras falsas y vacías”.

Sólo 32 atletas de Rusia y Bielorrusia compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como neutrales aprobados, y en conjunto ganaron cinco medallas, con sólo un oro .

El equipo ruso en Los Ángeles ahora podría estar más cerca de los más de 300 atletas enviados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que regresaron con 71 medallas, incluidas 20 de oro.

Los atletas aún son monitoreados

Para que les aprobaran el estatus neutral, los atletas rusos debían demostrar que no tenían vínculos con agencias militares y de seguridad del Estado. También no debían haber apoyado públicamente la guerra en Ucrania.

El COI continuará monitoreando las publicaciones en redes sociales de los atletas rusos, confirmó Coventry, citando el requisito de “modelos a seguir” en la Carta Olímpica.

“Eso es un apalancamiento lo suficientemente fuerte que necesitaríamos en cualquier momento para decidir quién estaría dispuesto y sería merecedor de venir a cualquier Juego Olímpico”, dijo.

El funcionario del COI James Macleod dijo que el organismo olímpico recibe referencias de Ucrania sobre publicaciones problemáticas en redes sociales de atletas rusos: “Siempre se toman en consideración”.

¿Bandera e himno regresarán en octubre?

Pero el COI aún no aprobó permitir que atletas y equipos rusos compitan con su bandera y su himno. Esa decisión llegará “en el momento apropiado”.

La próxima competencia olímpica es la edición de 2026 de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano en Dakar, Senegal, que inicia el 31 de octubre.

El COI dijo que, para “abordar la falta de confianza en la comunidad deportiva mundial relacionada con el regreso de atletas rusos a la competencia internacional”, esos atletas deben someterse a múltiples controles antidopaje y formar parte de un programa de pruebas reconocido.

El COI dijo que continuará “sin organizar eventos del COI en Rusia ni invitar a funcionarios del gobierno ruso o del Estado a sus eventos”.