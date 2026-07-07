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Avanza Suiza a cuartos tras eliminar a Colombia en penales

El conjunto europeo enfrentará a Argentina el 11 de julio por un boleto a semifinales.

Davinson Sánchez, de Colombia, se lamenta tras errar un penal en la tanda ante Suiza, dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo, el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver, Canadá (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Gregor Kobel atajó el penal cobrado por Cucho Hernández en la tanda, Rubén Vargas acertó el tiro definitivo y Suiza eliminó el martes a Colombia para situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo, por primera vez en 72 años.

La serie desde los 12 pasos se hizo necesaria luego de que ambos equipos fueron incapaces de anotar en el tiempo regular y el alargue de su partido de octavos de final. Los helvéticos se enfrentarán a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Argentina remontó para derrotar a Egipto por 3-2 a primera hora. Y el duelo vespertino en Vancouver deparó todavía más suspenso.

Luis Suárez, de Colombia, disputa un balón con Nico Elvedi, de Suiza, en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver, Canadá (AP Foto/Lindsey Wasson)

Suiza no había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos se sobrepusieron a jugar con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2014, pero cayó ante el anfitrión, Brasil. No pudo igualar aquella proeza protagonizada por su astro James Rodríguez, quien tuvo así una despedida amarga de los mundiales.

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