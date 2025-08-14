Flamengo vence 1-0 a Internacional en duelo brasileño de octavos de final de Libertadores

El equipo carioca dominó la posesión durante todo el encuentro realizado en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro

Guillermo Varela, de Flamengo, controla el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional, el miércoles 13 de agosto de 2025, en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de Bruno Henrique a los 28 minutos, Flamengo superó el miércoles 1-0 a Internacional en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca dominó la posesión durante todo el encuentro realizado en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, pero sólo pudo romper el empate en un saque de esquina cobrado por Luiz Araújo, que Bruno Henrique remató de cabeza al fondo de las redes.

Ambos equipos, dos de los seis brasileños que aún están en carrera por el título, volverán a enfrentarse el domingo por el campeonato brasileño en Porto Alegre antes de disputar el choque de vuelta el próximo miércoles, también en el estadio Beira Río.

Flamengo, tricampeón de la Libertadores, puso en la cancha a varias de la figuras con las que se reforzó, con una inversión superior a 40 millones de dólares, para intentar reeditar la corona que consiguió por última vez en 2022.

El entrenador del Mengao, Filipe Luis, incluyó en su alineación a Emerson Royal, proveniente del Milan, Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid, y Jorginho, que llegó desde el Arsenal.

Con el apoyo de más de 68.000 aficionados, Flamengo tuvo 73% de posesión en el primer tiempo, pero anotó apenas en una acción a balón parado que aprovechó Bruno Henrique, máximo artillero en la edición de 2019.

En el entretiempo, Emerson Royal fue sustituido por Guillermo Varela tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

Y en el complemento, Internacional intentó adelantar sus líneas y generó su primer disparo al arco a los 58 minutos con un cabezazo de Juninho a salida de un córner.

Tras un lapso de letargo, Flamengo reactivó su ataque con el ingreso de Everton Cebolinha y el volante Jorge Carrascal, que se sumó recientemente desde el Dínamo de Moscú.

Sergio Rochet evitó una nueva caída de su valla con una parada decisiva ante un tiro de Luiz Araújo a dos minutos del final.

Estudiantes consigue también ventaja mínima, pero de visita

En Asunción, Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Cerro Porteño con un tanto de penal de Santiago Ascacíbar a los 98 minutos.

En una de las últimas acciones del encuentro disputado en Asunción, Guido Carrillo fue derribado dentro del área por el zaguero Matías Pérez y provocó la pena máxima que desequilibró el trámite.

A los ocho minutos del descuento, el capitán Ascacíbar marcó con un tiro potente por el centro de la portería y le permitió al Pincha llegar con ventaja al choque de vuelta que se disputará el próximo miércoles en La Plata.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, contó con una actuación destacada del arquero uruguayo Fernando Muslera, quien realizó cinco atajadas en su vuelta al torneo que no disputaba desde 2007 cuando defendió la valla de Nacional.

Muslera, quien registró 133 presentaciones con Uruguay y ganó la Copa América en 2011, regresó a Sudamérica tras 17 temporadas en el fútbol europeo, incluyendo las últimas 13 con el Galatasaray de Turquía.

A sus 39 años, Muslera mostró su vigencia con una parada clave a los 90 minutos ante un cabezazo de Wilder Viera. A los 69, también había evitado la caída de su portería tras otro remate aéreo de Jorge Morel.

Este jueves se completará la tanda de partidos de ida con los encuentros Botafogo–Liga de Quito, Libertad–River Plate y Universitario–Palmeiras.