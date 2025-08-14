Revela Jerry Jones que superó cáncer avanzado gracias a terapia experimental

El dueño de los Dallas Cowboys compartió por primera vez su diagnóstico y tratamiento con PD-1, un medicamento en prueba que resultó clave para frenar el melanoma metastásico

Jerry Jones, dueño de los Cowboys de Dallas, llega al estreno de la producción "America's Team: The Gambler and His Cowboys" el lunes 11 de agosto en Los Ángele (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

OXNARD, California.- El propietario de los Dallas Cowboys Jerry Jones atribuyó a un medicamento experimental el éxito en el tratamiento del melanoma avanzado al que se sometió.

Fue la primera vez que Jones habló públicamente de su diagnóstico de cáncer.

Jones reveló su enfermedad en una serie documental, “America’s Team: The Gambler and His Cowboys”, que debutará en Netflix la próxima semana. Jones, de 82 años, luego contó a The Dallas Morning News cómo fue diagnosticado inicialmente en junio de 2010 y se sometió a dos cirugías pulmonares y dos en sus ganglios linfáticos durante los siguientes diez años después de que las células del cáncer de piel hicieran metástasis en otras partes de su cuerpo.

“Bueno, a uno no le gusta pensar en tu mortalidad, pero tuve la gran fortuna de contar con personas maravillosas que me llevaron en la dirección correcta”, expresó Jones después de la práctica el miércoles. “Tuve la oportunidad de ser parte de una prueba que fue propicia. Realmente funcionó. Se llama PD-1 (terapia), y realmente, realmente, realmente funcionó.”

Brian Schottenheimer, entrenador de primer año de los Cowboys, describió la lucha de Jones contra el cáncer como una “historia increíble” y lo elogió por hacerlo público.

“Me alegra que Jerry lo haya compartido, simplemente porque creo que da esperanza a la gente”, comentó Schottenheimer. “Da a las personas la fuerza para decir… ‘Oye, puedes vencer esto'”.

Schottenheimer, de 51 años, utilizó su última conferencia de prensa durante la estadía de casi un mes de los Cowboys en el sur de California para hablar sobre su propio diagnóstico de cáncer. Se sometió a una cirugía en 2003 por cáncer de tiroides en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

El entonces propietario de los Commanders de Washington Dan Snyder ayudó a organizar el tratamiento de Schottenheimer dos años después de despedir a su padre, Marty Schottenheimer, como entrenador. Brian Schottenheimer fue entrenador de mariscales de campo de Washington durante la temporada 2001, el mismo año en que Snyder fue tratado por cáncer de tiroides.

“Esto no discrimina a nadie. Y el mío ciertamente fue menos grave, pero tenía 28 años cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides”, relató Schottenheimer. “Nada como el estadio cuatro, nada como lo que Jerry y otras personas tienen que pasar. Pero escuchas esa palabra ‘cáncer’, y te asusta muchísimo”.