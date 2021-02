FKA twigs relata abusos de Shia LaBeouf: “Es un milagro que saliera con vida”

CIUDAD DE MÉXICO.-“Es un milagro que saliera con vida”, confiesa FKA twigs sobre los supuestos abusos físicos y emocionales que vivió junto a su expareja Shia LaBeouf.

Luego de que en diciembre del 2020 hiciera pública su demanda contra el actor, la cantante detalló en entrevista con la revista Elle lo mal que la pasó como pareja de LaBeouf; recordó un episodio que vivió un 14 de febrero, cuando en el auto Shia perdió el control y Twigs pensó que se estrellarían.

“Pensaba para mí misma, ‘Me pregunto qué le pasaría a mi cuerpo… si (nos) estrellamos contra una pared a 80 millas por hora”. Estaba buscando la bolsa de aire y no pude ver la señal de la bolsa de aire, así que pensé, ‘Si él no tiene una bolsa de aire, ¿este auto aplastará mi esternón?’ … “estaba pensando, ‘Oh no, si me agacho así y la parte delantera del auto choca contra mi cabeza, ¿me romperá el cuello?'”.

Tras este angustiante momento, la cantante intentó escapar, pero Shia se lo impidió e intentó estrangularla.

En la entrevista, la también modelo contó que su entonces pareja no le permitía la alegría, a menos que esa alegría girara en torno a él, de lo contrario se molestaba y reaccionaba de manera agresiva.

“Una vez, me escuchó reír en FaceTime con mi amigo. Entró y tuvo una discusión masiva conmigo porque dijo que él no me hace reír así”, recordó. “Entonces tuve que esconderme de la risa con mis amigos. Se trata de aislamiento, así que no hablo con mis amigos. Odiaba que yo tuviera una experiencia para mí misma (con) algo que no lo involucraba a él, un recuerdo que me dio alegría… Básicamente me hizo sentir que no se me permitía la alegría. A eso se reduce todo a: no se me permitía la alegría a menos que girara directamente alrededor de él”, relató.

“Shia LaBeouf hiere a mujeres”, señala en sus primeros párrafos la demanda presentada en la Corte Superior de Los Angeles. “Las usa, abusa de ellas física y mentalmente. Es peligroso”.

FKA twigs, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, alegó en la demanda que LaBeouf la dejó en un estado constante de miedo y humillación, además de que la contagió a sabiendas de una enfermedad de transmisión sexual.

Como reacción a dicha demana, LaBeouf envió un correo electrónico al New York Times, en el que expresó:

“No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo reflexiones. He sido abusivo conmigo y con todos por años, tengo un historial de herir a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado por esa historia y pido una disculpa a quienes lastimé”.

La historia que comenzó bien y terminó muy mal

Los dos se conocieron y se volvieron pareja después de que Barnett fue elegida para el elenco de “Honey Boy”, una película autobiográfica sobre la crianza de LaBeouf como niño actor en la que su padre es presentado como cariñoso y a la vez abusivo. Barnett tenía un papel secundario mientras que LaBeouf interpretó a su padre.

Después de lo que la demanda describió como una primera “ofensiva encantadora”, LaBeouf convenció a Barnett de mudarse con él, lo que llevó a lo que la demanda describe como “una pesadilla en carne viva”.

LaBeouf aisló a FKA twigs de su familia y amigos, le exigía lealtad absoluta y la sometía a abuso verbal constante además de cometer varios ataques físicos contra ella, señala la demanda.

Era enormemente celoso de todos, de meseros con los que ella era amable a su exprometido, el actor Robert Pattinson, señala la demanda.

En un viaje de San Valentín en 2019, FKA despertó cuando LaBeouf la estaba estrangulando y se quedó paralizada por el miedo, dice la demanda. Después él condujo su auto peligrosamente y amenazó con chochar si ella no le daba amor eterno, ella temió por su vida, dice la demanda.

Cuando trató de salir del auto y escapar en una gasolinera, él la azotó contra el auto, trató de estrangularla y la obligó a subirse nuevamente, de acuerdo con los documentos.

Cuando ella trató de terminar la relación y dejarlo al mes siguiente él la tomó violentamente y la levantó del piso mientras trataba de irse, de acuerdo con un trabajador doméstico que presenció el incidente y fue citada en la demanda.

LaBeouf tenía armas en la casa donde vivían y a veces dormía con ellas, lo que mantenía a Barnett en miedo constante. Ella tuvo varios intentos de terminar la relación pero él se resistía, al final fue él quien la terminó, según los documentos.

Karolyn Pho, una estilista con la que LaBeouf salió en 2010 y 2011, dijo en la demanda que ella recibió un trato similar de LaBeouf — incluyendo amenazas constantes y humillación que a veces escalaban hasta convertirse en violencia física.

La demanda señala que Pho se alió con Barnett en un intento por proteger a otras mujeres de LaBeouf, aunque Pho no es mencionada como demandante.

LaBeouf dijo al New York Times que muchas acusaciones en la demanda y de otras mujeres que hablaron sobre él con el diario para su reportaje “son falsas” pero dijo que le debía a las mujeres “una oportunidad para ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar responsabilidad por las cosas que he hecho”. No dijo al diario cuáles son las acusaciones que refuta.

LaBeouf dijo que está en recuperación y en una terapia por alcoholismo y estrés postraumático, argumentando que “siempre estaré arrepentido con esa gente a la que pude haber herido en el camino”.

LaBeouf es famoso por su intensidad como actor y por incidentes de autolaceración.

Saltó a la fama cuando era adolescente en el programa de Disney Channel “Even Stevens” y es famoso por sus papeles en “Transformers” de 2007 e “Indiana Jones and the Crystal Skull” (“Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”) de 2008.

Ha tenido varios roces con la ley en su carrera, incluyendo un arresto en Nueva York en 2017 por estar ebrio en la vía pública y una conducta de desorden público que quedó registrada en un video transmitido en vivo por streaming. La corte ordenó que recibiera rehabilitación.

La demanda busca una indemnización monetaria por ser definida en el juicio. Barnett dijo que donará una buena parte del dinero que reciba para organizaciones benéficas que apoyan a mujeres que sufren abusos.

“Esta demanda fue presentada no para una ganancia personal sino para dejar las cosas claras y ayudar a que no haya más mujeres que sufran el abuso que Shia LaBeouf ha infringido en sus parejas románticas anteriores”, dice la demanda.