Firman Medias Blancas a Sean Newcomb con contrato por un año

El zurdo llega por 4.5 millones tras sólida temporada entre Boston y Atléticos como abridor y relevista

El lanzador Sean Newcomb, de los Atleticos de Oakland, lanza contra los Rojos de Cincinnati durante la novena entrada de un juego de béisbol el viernes 12 de septiembre de 2025, en West Sacramento, California. (AP Photo/Sara Nevis, Archivo)

El lanzador Sean Newcomb, de los Atleticos de Oakland, lanza contra los Rojos de Cincinnati durante la novena entrada de un juego de béisbol el viernes 12 de septiembre de 2025, en West Sacramento, California. (AP Photo/Sara Nevis, Archivo)

CHICAGO.- El zurdo Sean Newcomb y los Medias Blancas de Chicago acordaron el martes un contrato de un año por 4,5 millones.

El jugador de 32 años tuvo un récord de 2-5 con una efectividad de 2.73 y dos salvamentos en cinco aperturas y 43 apariciones como relevista la temporada pasada para los Medias Rojas de Boston y los Atléticos, quienes lo adquirieron el 27 de mayo por 100,000. Después del intercambio, tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 1.75 y un promedio de bateo de oponentes de .214.

Newcomb tiene un récord de 30-30 con una efectividad de 4.20 y cuatro salvamentos en 65 aperturas y 158 salidas como relevista para Atlanta (2017-22), los Cachorros de Chicago (2022), los A’s (2023-25) y Boston (2025).

El zurdo Ryan Rolison fue designado para asignación para abrir un espacio en la lista.