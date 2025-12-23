Arranca Senegal con goleada y Nigeria sufre en debut de Copa Africana

El senegalés Nicolas Jackson celebra tras anotar durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Botsuana en Tánger, Marruecos, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

TANGIER, Marruecos.- El contraste difícilmente podría ser mayor.

El senegalés Nicolas Jackson anotó dos veces y Senegal comenzó su búsqueda del título de la Copa Africana de Naciones con una cómoda victoria de 3-0 sobre Botsuana este martes, antes de que Nigeria se estrenara con un tenso triunfo de 2-1 sobre Tanzania.

Ambos equipos se encuentran entre los favoritos para la 35.ª edición del torneo, pero solo uno estuvo a la altura de las expectativas.

El suplente Cherif Ndiaye completó la goleada después de que el portero de Botsuana, Goitseone Phoko, evitara un resultado peor para las Cebras, que se alinearon con cinco en la defensa y estuvieron replegadas la mayor parte del partido.

“Tenemos que seguir así. No hay partidos inaugurales fáciles”, dijo el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, quien no obstante vio margen para mejorar.

Nigeria sufre

Nigeria obtuvo una victoria en el Grupo C en la antigua “ciudad imperial” de Fez, pero la actuación podría causar preocupación.

Las “Súper Águilas” tuvieron el mejor comienzo y debieron haber anotado mucho antes de que Semi Ajayi finalmente rompiera el empate en el minuto 36 con un cabezazo tras un centro de Alex Iwobi después de un tiro de esquina corto.

Charles M’Mombwa empató a principios de la segunda mitad y, aunque el nigeriano Ademola Lookman respondió casi de inmediato, el gol de las “Estrellas del Taifa” pareció mermar la confianza nigeriana.

La estrella de Nigeria, el nigeriano Victor Osimhen, a quien previamente se le había anulado un gol por fuera de lugar, se mostró descontento al salir en el minuto 86, momento en el que intercambió palabras con el entrenador Éric Chelle.

Ibrahim Hamad falló la última oportunidad para Tanzania, y Nigeria —finalista derrotado en la última edición— tuvo finalmente la experiencia suficiente para resistir.

Senegal bajo control

Senegal, ganador de la edición 2021 y uno de los favoritos nuevamente, debería haber anotado más contra un equipo clasificado en el puesto 138 del mundo, todo mientras los coloridos aficionados senegaleses bailaban al ritmo de sus tambores.

Los seguidores oficiales del equipo habían tomado sus posiciones mucho antes del inicio y nunca se detuvieron, ni siquiera cuando los organizadores pusieron música pop y anuncios en el estadio, que por lo demás estaba mayormente vacío.

La asistencia en el Grand Stade de Tánger, con capacidad para 68,000 personas y que parece una dona desde el exterior, fue de poco más de 18,500. Las fuertes lluvias probablemente mantuvieron alejados a los aficionados neutrales. Siguió lloviendo en el tercer día de lo que se perfila como la Copa Africana más húmeda y fría hasta la fecha. El torneo estaba inicialmente programado para el verano, pero se pospuso para evitar coincidir con la nueva competencia del Mundial de Clubes de la FIFA.

Jackson, quien ha tenido oportunidades limitadas en el Bayern Múnich desde su cambio de verano desde el Chelsea, desperdició una serie de oportunidades. La primera llegó temprano cuando Phoko salió victorioso en su uno contra uno, antes de que Pape Gueye disparara por encima, y Phoko hiciera otra gran parada para negar a Sadio Mané.

Se desperdiciaron muchas más oportunidades antes de que Jackson finalmente rompiera el empate en el minuto 40 con un sencillo remate al rápido centro de Ismail Jakobs.

Botsuana inicialmente mostró más ambición ofensiva después del descanso, pero eso generó más oportunidades de contraataque para los Leones de Teranga, que rápidamente retomaron su dominio anterior.

Jackson usó ambos pies antes de barrer el balón para su segundo gol en el minuto 58 desde el centro de Ismaïla Sarr.

Phoko siguió siendo el jugador más ocupado de Botsuana mientras crecía la frustración de Jackson. Jackson salió por Ndiaye en el minuto 78 y el suplente cerró la cuenta en el último minuto.

Congo gana

Un gol temprano de Théo Bongonda fue suficiente para que Congo venciera a Benín 1-0 en el primer partido del Grupo D.

También más tarde, Túnez se enfrentó a Uganda en Rabat para el segundo partido del Grupo C.

Águilas de Cartago vuelan alto

El tunecino Elias Achouri anotó dos veces y Túnez le envió una advertencia a Nigeria con una victoria de 3-1 sobre Uganda en el Grupo C.

Ellyes Skhiri también anotó para las Águilas de Cartago, quienes fueron impulsadas por un ruidoso apoyo vocal, mientras que Denis Omedi consiguió el gol del consuelo para Uganda en el tiempo de compensación.

Nigeria se enfrentará a Túnez el próximo sábado.