Firman Dodgers a Kyle Tucker con contrato millonario rumbo a tricampeonato

El jardinero pactó por cuatro años y 240 millones, reforzando la ofensiva de Los Ángeles pese a historial reciente de lesiones

Kyle Tucker, de los Cachorros de Chicago, recorre las bases tras sacudir un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional, el 9 de octubre de 2025 (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Kyle Tucker ha llegado a un acuerdo por 240 millones de dólares y cuatro años con los Dodgers de Los Ángeles, según una persona enterada de las negociaciones.

El convenio refuerza las posibilidades de la franquicia para obtener un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

La persona que dio la información habló con The Associated Press el jueves por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico.

El valor promedio anual de 60 millones de dólares de Tucker sería el segundo más alto en la historia del béisbol, sin considerar descuentos, detrás de los 70 millones de Shohei Ohtani en su contrato de diez años con los Dodgers que se extiende hasta 2033.

Cuando está saludable, Tucker es uno de los peloteros más completos en las mayores. Sin embargo, el jardinero ha jugado apenas en 214 duelos de temporada regular en los últimos dos años.

Bateó para .266 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas con los Cachorros de Chicago la temporada pasada. Fue adquirido en un intercambio de gran magnitud con Houston en diciembre de 2024, que mudó al promisorio toletero Cam Smith a los Astros.

Tucker fue frenado por un par de lesiones en su única temporada con los Cachorros. Sufrió una pequeña fractura en su mano derecha en un deslizamiento incómodo contra Cincinnati el 1 de junio. También se lesionó la pantorrilla izquierda contra Atlanta el dos de septiembre.

Después de un comienzo rápido con su nuevo equipo, Tucker bateó apenas para .231 con cinco jonrones en 41 encuentros después del receso del Juego de Estrellas. Se desempeñó como bateador designado de Chicago en los playoffs para eliminar a San Diego en la primera ronda antes de perder ante Milwaukee en una serie divisional de la Liga Nacional dirimida en cinco juegos.

Tucker, quien cumplirá 29 años el sábado, rechazó una oferta calificada de 22.025.000 dólares en noviembre, por lo que su nuevo acuerdo significa que los Cachorros obtendrán una selección compensatoria en el draft.

En el draft amateur de 2015, Tucker fue seleccionado por Houston en el quinto turno. Jugó en tres Series Mundiales con los Astros, ganando un anillo en 2022.

Conectó al menos 29 jonrones e impulsó un mínimo de 92 carreras durante tres temporadas consecutivas de 2021 a 2023. Ganó un Guante de Oro en 2022 y lideró la Liga Americana con 112 carreras impulsadas en 2023.

Se limitó a 78 juegos en su última temporada con Houston debido a una fractura en la espinilla derecha, pero bateó para .289 con 23 jonrones y 49 carreras impulsadas.

El pelotero originario de Tampa, Florida, tiene un promedio de bateo de .273 con 147 jonrones, 490 carreras impulsadas y un OPS de .865 en 769 juegos de por vida. También totaliza 119 robos en 135 intentos.