Entrega María Corina Machado medalla Nobel a Trump en gesto político simbólico

La opositora venezolana busca respaldo estadounidense pese a dudas de Trump sobre su liderazgo y futuro electoral

WASHINGTON.- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el jueves que le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, incluso después de que él cuestionó su credibilidad para asumir el control de su país luego de que Estados Unidos derrocara al entonces presidente Nicolás Maduro.

El Instituto Nobel ha dicho que Machado no podía darle su premio a Trump, un honor que él codicia. Incluso si el gesto resulta ser puramente simbólico, fue extraordinario dado que Trump ha marginado a Machado, quien durante mucho tiempo ha sido el rostro de la resistencia en Venezuela. Ha manifestado su disposición a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro.

“Le presenté al presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado a los periodistas después de salir de la Casa Blanca y dirigirse al Capitolio. Indicó que lo había hecho “como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

Posteriormente, Trump confirmó en redes sociales que Machado había dejado la medalla para que él la conservara, y dijo que fue un honor conocerla.

“Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho”, expresó Trump en su publicación. “Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias María!”.

Trump ha generado interrogantes sobre su compromiso declarado de apoyar el gobierno democrático en Venezuela, sin proporcionar un cronograma sobre cuándo podrían celebrarse elecciones. Machado indicó que él había proporcionado pocos detalles al respecto durante la conversación que sostuvieron.

No proporcionó más información sobre lo que se dijo.

“Contamos con el presidente Trump”

Después de la reunión a puerta cerrada, Machado saludó a decenas de seguidores que la vitoreaban cerca de las puertas de la Casa Blanca, deteniéndose para abrazar a muchos.

“Contamos con el presidente Trump” , les dijo sin dar más detalles, lo que llevó a algunos a corear brevemente “Gracias Trump”.

Antes de su visita a Washington, Machado no había sido vista en público desde que viajó el mes pasado a Noruega, donde su hija recibió el galardón de la paz en su nombre. Había pasado 11 meses escondida en Venezuela antes de aparecer en Oslo después de la ceremonia.

La escena jubilosa después de su reunión con Trump contrastó con las realidades políticas en Venezuela. Rodríguez sigue a cargo de las operaciones gubernamentales diarias, junto con otros en el círculo íntimo de Maduro. En su primer discurso sobre el estado de la nación el jueves, la presidenta encargada promovió la reanudación de los lazos diplomáticos entre los adversarios históricos y abogó por abrir la industria petrolera estatal a más inversión extranjera, luego de que Trump prometiera tomar el control de las ventas de crudo venezolano.

Trump ha dicho que para Machado sería difícil liderar porque “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”. Su partido Vente Venezuela es considerado ampliamente el ganador de las elecciones de 2024, resultado que Maduro rechazó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a Machado como “una voz notable y valiente”, pero también señaló que la reunión no significaba que la opinión de Trump acerca de ella hubiera cambiado, y dijo que se trataba de “una evaluación realista”.

Leavitt dijo a los periodistas que Trump apoyaba nuevas elecciones en Venezuela “cuando sea el momento adecuado”, pero no especificó cuándo piensa él que podría ser.

Una “conversación franca y positiva” sobre Venezuela

Leavitt dijo que Machado había solicitado la reunión cara a cara sin establecer expectativas sobre lo que ocurriría. Pasó unas dos horas y media en la Casa Blanca.

“No creo que él necesite escuchar nada de la señora Machado”, señaló la secretaria de prensa mientras la reunión aún estaba en curso, aparte de tener una “conversación franca y positiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela”.

Después de salir de la Casa Blanca, Machado acudió a una reunión a puerta cerrada con un grupo bipartidista de senadores.

El senador demócrata Chris Murphy indicó que Machado les dijo que “si no hay algún progreso, un progreso real hacia una transición de poder y/o elecciones en los próximos meses, todos deberíamos estar preocupados”.

“Nos recordó que Delcy Rodríguez es, en muchos sentidos, peor que Maduro”, agregó.

Cuando se le preguntó si Machado había escuchado algún compromiso de la Casa Blanca con respecto a la realización de elecciones en Venezuela, Murphy respondió: “No, no creo que haya obtenido ningún compromiso de ellos”.

El senador republicano Bernie Moreno estaba feliz después de la reunión. Dijo que Machado “entregó un mensaje fuerte y claro: lo que hizo el presidente Trump fue el evento más importante y significativo en América Latina. Que deshacerse de Maduro era absolutamente esencial”.

La visita de Machado a Washington coincidió con que las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaran otro petrolero sancionado que, según el gobierno de Trump, tenía vínculos con Venezuela. Forma parte de un empeño más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano, luego de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa en un complejo fuertemente custodiado en Caracas y los trasladaran a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Leavitt indicó que las autoridades interinas de Venezuela han estado cooperando plenamente con el gobierno de Trump, y señaló que el gobierno de Rodríguez indicó que planeaba liberar a más prisioneros detenidos en el gobierno de Maduro. Entre los liberados esta semana se encontraban cinco estadounidenses.

Trump indicó el miércoles que tuvo una “gran conversación” con Rodríguez, la primera desde que Maduro fue derrocado.

Machado no recibe el visto bueno de Trump

Apenas unas horas después de la captura de Maduro, Trump dijo sobre Machado que “para ella sería muy difícil ser la líder”. Machado ha procurado ser cautelosa para evitar ofender a Trump, especialmente tras ganar el Nobel de la Paz, y ha intentado desarrollar relaciones con él y con voces clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio.

Ingeniera industrial e hija de un magnate del acero, Machado comenzó a desafiar al partido gobernante en 2004, cuando la organización no gubernamental que cofundó, Súmate, promovió un referéndum para revocar al entonces presidente Hugo Chávez. La iniciativa fracasó, y Machado y otros ejecutivos de Súmate fueron acusados de conspiración.

Un año después, volvió a provocar la ira de Chávez y sus aliados al viajar a Washington para reunirse con el entonces presidente estadounidense George W. Bush, a quien Chávez consideraba un adversario.

Casi dos décadas después, movilizó a millones de venezolanos para rechazar a Maduro —el sucesor de Chávez— para otro periodo en las elecciones de 2024. Pero las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador, a pesar de la amplia evidencia creíble de lo contrario. Las protestas antigubernamentales resultantes concluyeron tras ser reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado.