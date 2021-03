Firma Prescott contrato millonario con Dallas

DALLAS, TX.- Dak Prescott caminó rápidamente y saltó el par de escalones que conducen al escenario donde se realizaría el anuncio oficial del contrato más caro en la historia de los Cowboys de Dallas, quienes retuvieron así a su más reciente quarterback estelar.

Hace cinco meses, Prescott sufrió una escalofriante lesión de tobillo que puso fin a su temporada 2020 y que generó dudas sobre si llegaría este momento tras una larga parálisis en las negociaciones.

La respuesta llegó hace dos días, cuando las partes, dos años después de que iniciaron las conversaciones, acordaron firmar un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares. Prescott devengará así el segundo mayor salario promedio anual, sólo detrás de Patrick Mahomes, el quarterback estelar de Kansas City.

Prescott está listo para disipar las dudas sobre su regreso tras sufrir una fractura expuesta y la dislocación del tobillo derecho en el partido del 11 de octubre ante los Giants de Nueva York.

“Pensé trotar hacia aquí y brincar al escenario”, admitió Prescott, quien mostró una gran sonrisa al recorrer en el escenario en las instalaciones del equipo en Frisco, al norte de Dallas. “Pero no sé si todos están listos para eso. Estoy saludable”.

No dio ningún cronograma de cuándo tendrá permitido volver, pero dijo: “estaré listo cuando importe”.

.@Dak is officially official & our writers have all the contract details for you.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) March 10, 2021