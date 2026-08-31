FGR inicia investigación contra elementos del Ejército por agresión y robo a joven en Nuevo Laredo

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Nuevo Laredo, Tam .— La Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001530/2026, luego de que un joven de 18 años denunciara a elementos del Ejército Mexicano por presuntos delitos de robo, abuso de autoridad, lesiones y otros hechos, ocurridos mientras se encontraba pescando a orillas del río Bravo, a la altura de la Planta Tratadora de Aguas Negras.

La denuncia fue presentada por Juan Gerardo Aguilar Mata ante la FGR, en la Célula IV-5. De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron el sábado 29 de agosto, entre las 16:30 y 17:00 horas, cuando se encontraba pescando con una atarraya y una caña.

“Yo me encontraba en la orilla del río pescando a la altura de la tratadoras. Fui a pescar, yo estaba pescando con la atarraya y con la caña”, narró.

Según la denuncia, varias unidades con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al sitio y los militares comenzaron a cuestionarlo sobre su presencia en el lugar, su domicilio y actividad. Aguilar Mata afirmó que, al observar sus tatuajes, lo relacionaron con un grupo delictivo.

El joven señaló que posteriormente los elementos le preguntaron por un radio que, afirmó, no tenía. De acuerdo con su declaración, fue trasladado hacia una zona de monte, donde fue golpeado con un bate.

“Me llevaron para el lado del monte, bajaron un bate y me empezaron a golpear. Querían un radio, pero yo les dije que yo no tenía nada”, aseveró.

Aguilar Mata manifestó que recibió golpes en distintas partes del cuerpo y en el rostro. “Me empezaron a pegar acá, en las partes de atrás con el bate; me aplastaron con las botas en la cara”, sostuvo.

También denunció el robo de cien pesos, pertenencias personales y su equipo de pesca, además de los pescados que había obtenido. “Traía mi atarraya, traía todo mi equipo de pesca, todo se lo llevaron”, señaló.

El denunciante indicó que varios de los militares llevaban el rostro cubierto y que no pudo identificar los números de las unidades. “Traían la cara tapada con pasamontañas, no pude ver a ninguno de sus rostros”, declaró.

Agregó que antes de que los militares se retiraran, los amenazaron para que no pusiera denuncia, por lo que al temer por su integridad decidió interponerla ante la FGR para no ser víctima de otra agresión por parte de los soldados.

En la denuncia también quedaron asentadas diversas lesiones que, según la información proporcionada, incluyen marcas de forcejeo en cuello, clavícula y hombro; impactos y marcas de arrastre en la espalda; hematomas en la zona lumbar y cintura, así como lesiones y hematomas en ambos glúteos, atribuidos por el denunciante a los golpes que habría recibido.

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