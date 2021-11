Festival Pa’l Norte saldó su deuda

MONTERREY, NL.- Ni el clima bipolar de Monterrey, ni el temor a un contagio por las aglomeraciones, calmaron los ánimos de más de 60 mil personas que ayer disfrutaron del segundo día de actividades del Pa’l Norte, con el que finalmente se saldó una deuda pendiente que había desde el año pasado.

En una edición atípica, realizada durante la pandemia, el masivo dejó satisfecha a una audiencia por su acertado cartel, para muchos mejor que el del primer día.

La buena música representada por una variedad de ritmos y estrellas como The Kooks, Alejandro Fernández, Chet Faker, Juanes, El Tri, Piso 21, Mau & Ricky, Kills Birds, Hello Seahorse! y Danny Ocean, entre muchas otras, hicieron especial esta larga jornada en la que las quejas fueron la distancia entre escenarios y el suelo con lodo.

El grupo británico The Kooks celebró su quinceaños, con una presentación en la que se mostraron felices de regresar a los escenarios.

Y es que la banda británica debutó en el 2006 con su disco Inside In/Inside Out y abrieron su participación con «She Moves in Her Own Way», incluida en esa producción.

«Eso nos mantiene vivos después de lo que pasamos en estos años. Traemos algunas canciones, espero las recuerden», dijo Luke Pritchard, vocalista y guitarrista.

En un momento de la velada, el cantante mencionó algo sobre la carne asada, aunque por su acento británico no fue claro.

En su debut en el Pa’l Norte, Alejandro Fernández sacó su gallardía y se sorprendió por el caluroso recibimiento.

Personas de diferentes edades, entre ellas jóvenes y hasta señoras de la tercera edad, disfrutaron de este buen momento del festival.

«Qué bonito es estar en mi Monterrey lindo y querido otra vez», expresó Alex.

«Ha sido larga la espera, algunos hemos sufrido y otros se han ido. Los invito a que sea la música la que nos una y nos llene de felicidad, gracias por este gran recibimiento».

Los coros retumbaron al escuchar sus hits como «Me Dediqué a Perderte» y «Como Quien Pierde una Estrella», y este Potrillo relinchó de felicidad.

De los mejores momentos de su concierto fue escuchar a las miles de gargantas coreando «El Corrido de Monterrey» con el ídolo de la música mexicana.

Por su parte, el amor que Juanes siente por México quedó demostrado en su segunda actuación en el festival, ya que fue acompañado por el Mariachi Estrella de Monterrey.

Cantó temas llegadores como «La Media Vuelta» y «Si Nos Dejan», demostrando ahora desde el escenario acústico que no canta mal las rancheras.

Después de cantar «Mujeres Divinas» respaldo por el coro de miles de fans recordó a Vicente Fernández.

«A mi sólo me toca tomarme un mezcal en este momento», comentó Juanes.

Lila Downs armó el baile con su música tradicional mexicana.

«¿Cómo les fue en la pandemia?», les preguntó. «Estuvo gacho, ¿verdad?».

En seguida interpretó «Mandimbo», un tema inspirado en un árbol que veía afuera de su ventana durante la cuarentena.

El tradicional rock mexicano de El Tri también tuvo su momento glorioso.

Con su incansable líder al frente, Alex Lora, la banda demostró que hay géneros que sobreviven a cualquier moda musical, y que tienen miles de fervientes seguidores.

La primera sorpresa de la noche fue Guaynna, que reventó el ambiente con su música urbana.

El cantante boricua llegó con mucho flow para dedicar su éxito a «Monterrey» a los miles de regios que se emocionaron con la participación del novio de Lele Pons.

La segunda sorpresa fue la banda danesa de eurodance Aqua, que apareció entonando su éxito de 1997, «Barbie Girl».

Electriza Tame Impala en cierre de Pa’l Norte

La psicodelia musical de Tame Impala, la carta fuerte de la novena edición del Pa’l Norte, le dio un toque alucinado y electrizante al segundo día del magno festival.

Con una multitud que esperó cerca de 11 horas para verlos tocar en el escenario Tecate Light, la aclamada banda australiana liderada por Kevin Parker demostró su poderío y arrastre.

Una imponente y colorida producción respaldó el concierto en el que tocaron temas como «Borderline» y «Breathe Deeper».

La espera valió la pena porque miles de personas vibraron con el set de temas que conforman su tour The Slow Rush, una gira que fue puesta en pausa por la llegada de la pandemia que trajo la Covi-19.

Pero aquí sus miles de fans reunidos se olvidaron de la pandemia porque cantaron y bailaron con «Lost in Yesterday» y «Apocalypse Dreams».

Aunque la empresa organizadora del Festival Pa’l Norte, Apodaca Group, no proporcionó cifras del masivo en esta ocasión, se esperaban más de 60 mil espectadores, y en su segunda jornada hubo mucho más público.

Éxitos como «Feels Like We Only Go Backwards», «Elephant» y «The Less I Know The Better», fueron incluidos.

Parker y compañía quedaron también fascinados por la efusividad de la audiencia y prometieron volver.

Su tocada concluyó a las 01:35 horas.

Se visten pa’l frío

La bajada de la temperatura a 16 y 17 grados que predominó ayer, hizo que los asistentes del Festival Pa’l Norte cambiaran su tipo de vestimenta del primer día.

Y aunque la lluvia solo fue por la mañana, varios llevaban impermeable por si acaso.

Mamelucos, chaquetas de pana, y hasta mañanitas fue lo que lució el público. Aunque también había quienes iban más veraneados.

«Ayer hacía calor y hoy me impactó este frío», dijo Javier Leyva, de Sinaloa, que portaba un abrigo impermeable.