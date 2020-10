Festejarán a San Judas sin peregrinaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Con todas las medidas de prevención establecidas por la Secretaría de Salud, iniciaron las actividades de la fiesta patronal a San Judas Tadeo, a diferencia de otros años, en este no habrá peregrinaciones, solamente visitantes al templo o la capilla que se encuentra en el exterior.

El sacerdote Fernando Briseño González, párroco de este templo católico, mencionó que con estas medidas, lo que se busca es evitar la aglomeración de personas y con ello, aumenten las posibilidades de contagio del coronavirus.

“El porcentaje del 25 por ciento de asistencia a las misas se mantiene, no pueden ingresar niños, mujeres embarazadas, ni de la tercera edad o que tengan algún padecimiento”, explicó.

Indicó que debido a que el 28 de octubre, cae en miércoles, día de misas presenciales, se mantendrán las medidas de prevención como es el uso de cubrebocas, la desinfección del calzado en la entrada a la parroquia, la toma de temperatura y especialmente la sana distancia entre una persona y otra.

“Ya estamos en el rezo del novenario, del lunes 19 al lunes 26 se realiza el rezo del rosario a las 6:00 de la tarde. El sábado 25 habrá una lotería virtual a las 5:00 de la tarde, los premios serán en efectivo. El domingo 25 habrá misas a las 10:00 y 11:00 de la mañana, y a la 1:00, 3:00 y 7:00 de la tarde” agregó.

El martes 27 de octubre a las 9:00 de la noche se efectuará la Misa de Vísperas que oficiará monseñor Enrique Sánchez Martínez y una familia le lleva mariachis a San Judas con motivo de su fiesta patronal.

El 28, día de la fiesta patronal, las misas serán a las 8:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y finalmente a las 7:00 de la noche.

“Le pedimos a la gente que nos ayude a cuidar todos los aspectos para evitar contagios de Covid-19, por eso mismo hemos pedido el apoyo del municipio para que no vengan a instalarse vendedores ambulantes, solamente habrán 4, pero el servicio será para llevar, no para consumir aquí, incluso no habrá sillas ni mesas para que permanezcan más del tiempo debido en el templo”, concluyó.