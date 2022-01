Festeja Nadal título de película en Australia

MELBOURNE.- Rafael Nadal llegó primero a los 21.

El español de 35 años se convirtió el domingo en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia y lo hizo con una épica gesta, remontando una desventaja de dos sets para derrotar a Daniil Medvedev en una Final del Abierto de Australia que duró 5 horas y 24 minutos.

Nadal sufrió un quiebre de servicio al sacar por el campeonato con ventaja de 5-4 en el quinto. Respondió con un nuevo quiebre ante su oponente ruso y no falló en la siguiente oportunidad para concretar la victoria por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

Fue la segunda final más larga en la historia del Abierto de Australia, por detrás del triunfo de Novak Djokovic sobre Nadal en cinco sets que cubrió 5 horas y 53 minutos en 2012.

En la lista histórica, Nadal ha quedado con un título por encima de Roger Federer y Djokovic, sus eternos rivales.

Djokovic fue deportado de Australia en la víspera del inicio del torneo tras no cumplir con el requisito de vacunación contra el COVID-19. Federer se recupera de una cirugía en la rodilla.

Nadal también alcanzó otro hito en el Melbourne Park al convertirse en apenas el cuarto hombre en la historia que se proclama campeón al menos dos veces en las cuatro grandes citas del tenis

