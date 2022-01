Desea Gloria Trevi ayudar con su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- «Mi historia no empezó en un escándalo», dice Gloria Trevi.

La cantante prefiere verse como una niña que tuvo un sueño, luchó por él hasta que se volvió una pesadilla y, finalmente, logró superarlo todo.

Si ahora lo contará a su manera en una bioserie, después de la película biográfica Gloria (2014), es porque confía que otros pueden beneficiarse de conocer sus experiencias reales a fondo.

«Vi una parte de la película, no pude verla toda porque llegó un momento en el que me rompió el corazón. Creo que estuvo bastante bien lograda; sin embargo, no contaba más de lo que mucha gente se podía imaginar o había escuchado.

«Una bioserie sí me da esa oportunidad. No necesito hacerlo para levantarme ni para explicar nada, ni para que la gente vaya a verme, ahora voy a contar mi historia porque creo que puede ayudar a otras personas», aseguró Trevi previo a su concierto en el Auditorio Nacional.

La intérprete de «Todos me Miran» destacó lo difícil que le ha resultado ser ella quien narre su vida, debido a que dijo que los derechos le fueron robados para la película, hasta que tuvo una reconciliación con la producción y se los devolvieron.

En el proyecto, ahora encabezado por Carla Estrada, la regia no teme problemas legales con otras personas que aparecerán.

«No tengo intención de lastimar o dañar a nadie en el camino. Mucha gente ha contado mi vida y creo que tengo todo el derecho del mundo de contarla yo.

«Yo nada más sé lo que viví, lo que pensé y lo que sentí. Mientras uno se mantenga con la verdad, ninguna demanda puede prosperar».

Su equipo legal actualmente se ocupa en denunciar a comunicadores y asociaciones que, según Trevi, la han calumniado al difundir acusaciones por presunta evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

«Nunca he sido una persona a la que le guste pelear, pero ya aprendí a defenderme».

Mientras alista su bioserie, Trevi cosecha reconocimientos en la música, pues su disquera le entregó esta noche un disco de Platino + Oro por más de 100 mil unidades (consumo físico y digital) de su álbum Diosa de la Noche.

Además, continuará con su tour Isla Divina, con el que volverá a presentarse en el Auditorio Nacional el 12 de febrero y el 19 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.