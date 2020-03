Feminismo no es una lucha de sexos: Jugadora de Chivas

"Creo que es una situación de respeto, que todas como mujeres seamos conscientes que estamos en una lucha y no contra sexos, creo que no es una lucha de sexos. Es una lucha contra la violencia que existe en México en general, no solo contra nosotras como mujeres", dijo la jugadora de Chivas femenil, Miriam García. [Foto/IMAGO7]

"Creo que es una situación de respeto, que todas como mujeres seamos conscientes que estamos en una lucha y no contra sexos, creo que no es una lucha de sexos. Es una lucha contra la violencia que existe en México en general, no solo contra nosotras como mujeres", dijo la jugadora de Chivas femenil, Miriam García. [Foto/IMAGO7]

GUADALAJARA, Jal.- En una época tan sensible como la que vive el país, las opiniones son variadas, sobre todo cuando se habla del feminismo y lo que busca generar el movimiento, en las diferentes posturas que se pueden encontrar.

Miriam García, seleccionada nacional y jugadora del Club Deportivo Guadalajara, está convencida de que la batalla no es entre sexos. La solución de los problemas radica ahí, en trabajar juntos, hombro con hombro y a la par de los hombres para cambiar los problemas que aquejan al mundo, piensa.

“Creo que es una situación de respeto, que todas como mujeres seamos conscientes que estamos en una lucha y no contra sexos, creo que no es una lucha de sexos. Es una lucha contra la violencia que existe en México en general, no solo contra nosotras como mujeres”.

“También es momento de alzar la voz, decir que aquí estamos y que queremos equidad. Queremos hacer bien las cosas y estamos para hacer cualquier cosa, igual que los hombres. Esto se trata de trabajar juntos, no de dividirnos por este tipo de acontecimientos, sino trabajar como un equipo para hacer que el mundo en general sea mejor para todos”.

A los movimientos de protesta que se gestarán este domingo y el próximo lunes, la rojiblanca afirmó que el equipo ha recibido un apoyo sobresaliente por parte de Amaury Vergara y la directiva, tras darse a conocer que Chivas se unirá a las actividades propuestas.

“Realmente es una gran institución y Amaury que es nuestro principal representante está apoyándonos de una manera increíble. No me había tocado sentir tanto apoyo como he sentido con Amaury. Es una indicación que viene desde arriba, toda la institución está en esta situación del apoyo. Estamos juntos, no es hombres contra mujeres, sino todos juntos para algo mejor”, concluyó.