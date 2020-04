Fans se indignan, Zac Efron no cantó en reencuentro de “High School Musical”

Los memes y las bromas sobre la ausencia de Efron en este reencuentro no se han hecho esperar y se han convertido en tendencia en Twitter.

E.U.-Doce años después, el elenco original de High School Musical se ha vuelto a reunir para cantar todos juntos el emblemático tema de la película, “We’re all in this together”.

Una reunión que se ha producido gracias a la iniciativa de la cadena privada norteamericana ABC que propuso el #DisneyFamilySingalong para animar a las familias a que cantasen las canciones más aclamadas de las cintas de Disney.

El director de las películas de High School Musical explicó al medio online Deadline que ya andaban buscando alguna fórmula para reunirse todos y que esta oportunidad de ABC les vino genial: “Quería encontrar algo en lo que pudiera participar y fue increíble recibir la llamada de ABC para ser parte del especial de las canciones de Disney”.

Esta cuarentena nos trajo muchos reencuentros Disney, pasamos de ver a Miley con Selena, Demi, Hilary Duff a tener a varios del cast de High School Musical cantando y bailando pic.twitter.com/BiBFVncbSW — Val (@valmen_) April 17, 2020

Aún así, los fans de HSM no se han quedado del todo satisfechos. Muchos se han sentido engañados al ver que Zac Efron no ha participado cantando en esta reunión sino que simplemente era el encargado de presentar al resto de sus compañeros.

Todos esperando a Zac Efron cantar y solo presentó al elenco No es T de Troy, esto fue T de Traición #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/NX9j72KJkV — Miriam (@Miriamee_) April 17, 2020

#DisneyFamilySingalong Nadie había jugado tanto con mis sentimientos como lo hizo Zac Efron hoy pic.twitter.com/FDNgjULQzc — Ariadne Granados (@ariadnemelannie) April 17, 2020

Yo viendo que Zac Efron apareció en el reencuentro de HSM // cuando vi que solo fue para presentar a los demás pic.twitter.com/lMOmfXgLtk — Memo Aponte Mille (@nemoaponte) April 17, 2020