Familia Trump elimina etiqueta ‘Hecho en EU’ de sus nuevos teléfonos

Aparentemente, los Trump están reconsiderando.

¿Qué tal “Orgullosamente estadounidense”?

Esas son las dos palabras que han reemplazado el lema “Hecho en Estados Unidos” que hace sólo unos días aparecía en el sitio web donde los clientes pueden preordenar los teléfonos T-1 de color dorado con una bandera estadounidense grabada en la parte trasera. En otras partes del sitio se utilizan ahora otros términos vagos para describir al teléfono de 499 dólares, como “Diseño orgullosamente estadounidense” y “Concebido aquí mismo en Estados Unidos”.

La Comisión Federal de Comercio requiere que los artículos etiquetados como “Hecho en Estados Unidos” sean producidos “por completo o virtualmente por completo” en Estados Unidos, y varias empresas han sido demandadas por el uso indebido del término.

La Organización Trump no ha explicado el cambio y no ha respondido a una solicitud de comentarios. Tampoco lo ha hecho una firma de relaciones públicas externa que maneja el negocio de telefonía móvil de los Trump, incluida una solicitud para confirmar una declaración hecha a otro medio de comunicación.

“Los teléfonos T1 están siendo fabricados orgullosamente en Estados Unidos”, dijo el portavoz de Trump Mobile, Chris Walker, según USA Today. “La especulación en otro sentido es simplemente inexacta”.

El cambio de lenguaje en el sitio web fue reportado en primera instancia por el sitio de noticias The Verge.

Un experto en tecnología de teléfonos celulares, el analista de IDC Francisco Jeronimo, dijo que no le sorprende que la familia Trump haya abandonado la etiqueta “Hecho en Estados Unidos” porque es casi imposible manufacturar uno aquí dado el mayor costo y la falta de infraestructura para hacerlo.

Pero, por supuesto, puedes afirmar que lo haces.

“Si es posible o no manufacturar este teléfono en Estados Unidos depende de lo que consideres ‘manufacturar'”, dijo Jeronimo. “Si se trata de ensamblar componentes y apuntar a pequeños volúmenes, supongo que de alguna manera es posible. Siempre puedes obtener los componentes de China y ensamblarlos a mano en algún lugar”.

“Vas a tener teléfonos que se hacen aquí mismo en Estados Unidos de América”, afirmó Eric Trump, hijo del mandatario, a Fox News recientemente. “Ya es hora de que traigamos productos de vuelta a nuestro gran país”.

La familia Trump ha usado la bandera estadounidense antes en productos de la marca Trump de origen dudoso, incluidas sus Biblias “God Bless the USA”, que una investigación de The Associated Press mostró el año pasado que se imprimieron en China.

El teléfono Trump es parte de un plan para un negocio familiar de telefonía móvil más grande diseñado para aprovechar el entusiasmo por el presidente entre sus seguidores. Los dos hijos que dirigen el negocio, Eric y Don Jr., anunciaron este mes que ofrecerían planes de telefonía móvil por 47,45 dólares al mes, una referencia al estatus de su padre como el 45to y 47mo presidente de Estados Unidos. El centro de atención a clientes, dijeron, también estará en Estados Unidos.

“No estás llamando a centros de atención a clientes en Bangladesh”, dijo Eric Trump en Fox News. “Lo estamos haciendo desde St. Louis, Missouri”.

El nuevo servicio ha sido criticado por expertos en ética gubernamental por un conflicto de intereses, dado que el presidente supervisa la Comisión Federal de Comunicaciones que regula el negocio y está investigando a las compañías de servicios telefónicos que ahora son rivales de Trump Mobile.

Trump también ha amenazado con castigar al fabricante de teléfonos celulares Apple, ahora un competidor directo, y con imponer aranceles del 25% a sus dispositivos debido a sus planes de fabricar en la India la mayoría de sus iPhones para venta en Estados Unidos.