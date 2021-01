Fallecieron 4 taxistas por Covid en el 2020

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el 2020, fueron cuatro taxistas quienes fallecieron a causa del Covid-19, al ser uno de los servicios esenciales y de contacto directo con la población, los choferes han redoblado las medidas de prevención contra este virus, aseguró Joaquín Treviño Reyes, Secretario General del Sindicato de Choferes de Automóviles de Sitio y Camiones de Pasajeros de Nuevo Laredo.

Indicó que por ello, desde el inicio de santa pandemia a mediados de marzo, se reforzaron todas las medidas de prevención que han establecido las autoridades de salud y municipales para evitar mayores brotes que pongan en riesgo la vida de los operadores de taxis y sus clientes.

Solicitó a los pasajeros acatar las disposiciones de prevención para hacer uso de este servicio.

“Ese riesgo que tienen todos nuestros compañeros de llevar a sus casas todos los pasajeros, hasta las puertas de sus hogares no deja de ser un riesgo para todos. Por eso les pedimos que no se molesten cuando les pedimos que cumplan con todas las medidas de prevención, es solamente atender todas las indicaciones de nuestras autoridades para que usemos el cubrebocas y mantener la sana distancia especialmente”, comentó.

Destacó que además de la constante y permanente desinfección de las unidades, también los choferes utilizan el cubrebocas, gel antibacterial en manos, se evita que se trasladen más de dos pajeros, no niños entre otras importantes medidas.

“Los taxistas estamos muy atentos y cumplidos con estas medidas y estamos tratando de salir de esta pandemia, esperando esa vacuna que las autoridades ya prometieron, esperamos salir adelante y no pasemos a ser estadística más, pero necesitamos la ayuda de nuestros pasajeros”, agregó.

Aseguró que de las víctimas de coronavirus, a cada uno se le otorgaron los servicios funerarios además de brindar un apoyo económico a las familias.

En el caso de algunos otros que resultaron positivos, se les canalizó a atención médica privada además de apoyo económico para el sustento de sus familias en tanto se reincorporaron a sus labores.

“Lamentablemente se nos han ido cuatro compañeros por el Covid-19, se nos adelantaron, a las familias las hemos estado ayudando y apoyando. Estamos atentos a todas las necesidades de nuestros compañeros y se les ha apoyado para que atiendan sus necesidades” señaló.

Finalmente, a nombre de las 600 familias que se sostienen de esta fuente de trabajo y de los 482 choferes de carros de sitio pidió a la población cuidarse de un contagio de este virus letal.

“Debemos atender todas las necesidades de nuestras autoridades municipales y la desesperación del área médica de que se esperan dos meses muy fuertes. El llamado que hacemos es que no bajemos la guardia, ni los compañeros, ni el público si no traen cubrebocas no les vamos a dar el servicio, solamente estamos solicitando se respeten las medidas que pueden salvar más vidas”, concluyó.