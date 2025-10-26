Fallece hombre durante traslado médico tras ser hallado inconsciente

Al llegar al Hospital General, el personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades policiales informaron sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Osvaldo “G”, de 54 años de edad, quien perdió la vida mientras era trasladado por personal de Protección Civil al Hospital General, luego de haber sido encontrado inconsciente en un domicilio de la colonia Anáhuac Sur.

De acuerdo con el reporte de la Policía Investigadora, alrededor de las 19:45 horas, elementos de Protección Civil recibieron un llamado de auxilio por una persona inconsciente en dicha colonia. Al arribar al lugar, los paramédicos localizaron a un hombre en una cama, en condiciones de descuido, con respiración agónica y pulso débil.

Durante el traslado hacia el hospital, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio a la altura del cruce de las calles César López de Lara y Venezuela, por lo que los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aplicando cinco ciclos sin obtener respuesta.

Al llegar al Hospital General, el personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue ingresado y el cuerpo permaneció dentro de la ambulancia para ser entregado a las autoridades competentes.

El occiso fue descrito como un hombre, de tez morena, complexión delgada, cabello canoso, quien vestía playera tipo polo color guinda y pantalón de mezclilla azul.

La Policía Investigadora tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso. El cuerpo fue trasladado a una funeraria para la autopsia de ley.