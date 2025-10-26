Joven alcoholizado provoca accidente y daña vehículo estacionado

El conductor de 19 años impactó un auto estacionado y fue señalado responsable por manejar en estado de ebriedad y exceso de velocidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 19 años protagonizó un accidente vehicular la madrugada de este sábado, luego de impactar su automóvil contra una unidad estacionada sobre el bulevar Anáhuac, entre las calles Privada Habana y Jesús Guajardo, en el sector poniente de la ciudad.

El responsable fue identificado como Giovani, conductor de un Chrysler 200 modelo 2015, quien declaró ante los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que “le pegué al carro” tras perder el control de su vehículo.

El automóvil afectado es un Ford Taurus modelo 2011, propiedad de Priscilla, de 25 años, el cual se encontraba correctamente estacionado al momento del impacto.

De acuerdo con el peritaje elaborado por las autoridades viales, Giovani fue señalado como responsable del percance por conducir en forma negligente, cargarse a la derecha del carril, no respetar el límite de velocidad y manejar en estado de ebriedad.

El accidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades exhortaron a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad para prevenir hechos similares.