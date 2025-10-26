Resulta grave conductor de EU en accidente sobre la Carretera Nacional

El conductor perdió control del vehículo en zona en reparación, sufrió lesiones severas y fue llevado a hospital texano para atención especializada urgente

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular ocurrió en el kilómetro 168 de la autopista de la Carretera Nacional, donde un vehículo particular sufrió un percance cuando transitaba de sur a norte. El incidente involucró a un ciudadano estadounidense de 60 años, quien, según reportes preliminares, presentó diversas lesiones de gravedad.

El afectado viajaba en un vehículo Nissan con placas del estado de Texas. Al momento de la colisión, el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó que se saliera de la vía, en un tramo de la autopista que actualmente se encuentra en reparación. En el accidente, el coche estuvo a punto de volcarse.

Afortunadamente, el conductor fue auxiliado de inmediato por paramédicos de “Bomberos de Rescate”, quienes lo encontraron consciente, pero con evidentes signos de dolor. El hombre sufrió lesiones en la columna vertebral, cervicales y un tobillo. Además, su estado se complicó debido a un problema cardíaco derivado de un antecedente médico, ya que el afectado había sido sometido a cuatro cirugías cardíacas en el pasado.

Debido a la delicadeza de su estado de salud, especialmente considerando su historial médico, se decidió trasladar al lesionado a través del puente internacional N°2, donde fue transferido a una ambulancia estadounidense para continuar su atención médica en un hospital de Laredo, Texas.

Los equipos de rescate indicaron que la atención inicial fue crucial para estabilizar al hombre, pero su estado permanece grave debido a la combinación de las lesiones físicas y su condición cardíaca.

Se recomienda a los conductores que circulen por esta área de la autopista tener precaución debido a los trabajos de reparación que se están llevando a cabo en el tramo afectado. Las autoridades también exhortan a los conductores a reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito para evitar futuros accidentes en la zona.