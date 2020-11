Fallece el poeta y editor Sandro Cohen por complicaciones de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El poeta, traductor y editor Sandro Cohen murió la noche del miércoles, a los 67 años, luego de permanecer hospitalizado, desde el pasado 13 de octubre, por una tos que al poco tiempo le fue diagnosticada como Covid-19. Fue sepultado a las 15:00 horas en el panteón BET-El.

La familia Cohen Estrada informó de la muerte del narrador, profesor universitario y autor del emblemático libro académico “Redacción sin dolor”. Recordado como un apasionante amante de la bicicleta, su hija Leonora y su esposa, la escritora Josefina Estrada, orgullosas señalaban que si se pudiera medir su pedaleo, Sandro le había dado dos vueltas al mundo.

Apenas el martes, en entrevista con EL UNIVERSAL, Josefina Estrada había dicho que Sandro Cohen había sido desintubado y guardaban todas las esperanzas de su recuperación, pero al continuar delicado y en terapia intensiva, reiteraba el llamado a seguir recaudando fondos.

Sin embargo, pocas horas después los médicos detectaron una bacteria en los pulmones del escritor.

La escritora Josefina Estrada aseguró que su esposo había sido desintubado, pero continuaba con respiración artificial, “no ha estado consciente pero estaba evolucionando muy bien hasta que anoche detectaron una bacteria y para combatirla necesitan transfusión de sangre. Me dijeron que esa bacteria ya no tiene que ver con el Covid, pero ciertamente sus pulmones, desde que entró, estaban muy dañados. Es una de las bacterias que estaban ahí y no le han permitido la desinflamación total”.

Comentó que le habían sacado una muestra del pulmón y que en 72 horas, es decir este jueves, tendrían los resultados de los estudios con los cuales serán más certeros los tratamientos contra estas bacterias, entre las que había una muy rebelde que le implicó transfusiones, por lo que emprendieron la tarde del martes la campaña para donadores de sangre.

Su estancia en el Hospital ABC, desde el 13 de octubre, había superado los dos millones de pesos, y el seguro de gastos médicos como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco, sólo le cubría un millón de pesos, por lo que empendieron a partir del 25 de octubre una campaña para recaudar fondos para saldar los gastos hospitalarios.

El 26 de octubre, a través de la cuenta de Facebook de Sandro Cohen, su familia colgó un mensaje: “A nombre de Sandro Cohen, agradecemos las muestras de cariño, solidaridad y económicas. Su estado de salud es delicado, pero estable. Estamos haciendo todo lo posible para trasladarlo al INER. Esperamos que la neumonía ceda para tenerlo muy pronto con nosotros. No nos cabe duda de que está dando una gran batalla. Con afecto Familia Cohen Estrada”.

“Gracias infinitas a todos por su preocupación. Nuestra energía está en la pronta recuperación de nuestro amado papá y esposo”, apuntaron en el informe que publicaron tras las muestras de cariño y llamados a la solidaridad que comenzaron a surgir de escritores, lectores, amigos, y alumnos de Sandro Cohen, a través de las redes sociales.

Pero hoy, el poeta, traductor y editor de la mítica editorial Colibrí, murió dejando infinidad de proyectos y libros pendientes.