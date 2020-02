Fallece el actor John Shrapnel a los 77 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor británico John Shrapnel, famoso por su participación en cintas como Notting Hill, 101 Dálmatas, Gladiador y Troya, falleció a los 77 años tras perder su batalla contra el cáncer.

“Estamos muy tristes de escuchar que el maravilloso actor John Shrapnel ha muerto. Actuó en muchas producciones en el Teatro Nacional, incluida Phèdre, nuestra primera producción de NTLive”, compartió la compañía National Theatre en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el sitio La Vanguardia, el famoso, nacido en Birmingham, Inglaterra, comenzó su carrera hace más de 50 años, cuando participó en la obra de teatro The Stories of D.H. Lawrence: The Prussian Officer, en la que interpretó a Schoner.

Su última participación en cine fue en King Charles III (2017), en la que dio vida al Arzobispo de Canterbury.

La estrella también destacó en la televisión en la serie Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire (2006), en la que dio vida a Pompeyo, y en Merlín, donde participó como invitado, en 2012, en la quinta temporada.