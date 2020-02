Se enamora diputada y cambia de bancada

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Irma Terán Villalobos primero se casó con el coordinador de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles, y ahora dejó al PRI y se sumó al grupo liderado por su esposo.

Arropada por toda la fracción del PES, Terán selló con un beso ante la prensa su incorporación a la bancada que no tiene partido y que busca un nuevo registro.

Originaria de Sonora, Terán, de 34 años, no sólo dejó a su fracción, a su partido y las posturas de Oposición, sino que también se sumó a la llamada Cuarta Transformación.

Dijo que se unía a un nuevo proyecto para ver por los mexicanos.

“Por congruencia y respeto a ambos partidos he decidido renunciar al PRI y en consecuencia al grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Seguiré trabajando en conjunto con todos los grupos en los temas que beneficien a nuestro país”, señaló la legisladora.

Recordó que se casaron en diciembre pasado y que desde el inicio de su relación compartieron cuáles eran los sueños de cada uno.

“Cuando nos conocimos sabíamos nuestras historias personales, profesionales y políticas y estamos decididos a crear juntos nuevas historias”, remarcó Terán al anunciar su incorporación al PES.

“Nuestro anhelo personal no es distinto al de ustedes, todos queremos ser felices como matrimonio y en nuestro caso, pasa por el tamiz de nuestras luchas sociales y políticas”.

Por su parte, su esposo y coordinador parlamentario le dio la bienvenida.

“Somos sensibles, somos gente normal, eficiente, que se pone triste, que se enamora, vive, no somos de cartón. Como siempre lo he dicho, preferimos dejar de hacer lo políticamente aplaudible para hacer lo socialmente correcto y en congruencia la diputada Irma Terán, que es mi esposa, ha decidido sumarse a este proyecto”, dijo entre aplausos de los integrantes de la fracción del PES.

Agregó que aparte de ser un acto familiar, de amor y de congruencia, decidieron caminar con el mismo objetivo de sacar adelante al país y responder a los millones de votantes que le dieron su confianza al PES.

“Y darte la bienvenida, esta es nuestra familia, es la familia que me recibió, me apoyó, y así como tú, con el amor que todos los días me días, ellos me impulsan a salir adelante. La familia es el ancla de todos los mortales”, expresó Argüelles al recibir a su esposa, con un beso en los labios y un breve abrazo.