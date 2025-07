Expresidente colombiano Álvaro Uribe se defiende en recta final de juicio por soborno a testigos

BOGOTÁ.- El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se defendía el lunes en la recta final del juicio en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal, en un último intento por convencer a la jueza de su inocencia y defender su reputación.

“Mi interés no se restringe a decir que la Fiscalía no pudo probar los delitos que injustamente me asignaron… es que se pruebe que a lo largo de estos años he dicho la verdad”, aseguró Uribe sentado en una sala del complejo judicial de Bogotá frente a la juez y acompañado de su esposa.

Uribe Vélez, el primer expresidente colombiano en afrontar un juicio, intenta demostrar que no manipuló testigos, ni directamente ni a través de terceros, en busca de que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia.

El expresidente realiza su última intervención en el juicio, luego de que su defensa presentara los alegatos finales y la Fiscalía solicitara a la juez que emita un fallo condenatorio. Luego del expresidente, la fiscalía y la defensa pueden controvertir algún argumento a través de una réplica y, concluido el debate, la juez trabajará en emitir un fallo.

Para la Fiscalía, el expresidente ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal. De ser hallado culpable, el expresidente se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.

El proceso contra Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, inició en el 2012 cuando él denunció al senador opositor Iván Cepeda de supuestamente buscar paramilitares para que declararan en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la causa contra Cepeda y en un inesperado giro abrió una contra Uribe Vélez al sospechar que habría sido él quien buscaba manipular a los testigos.

Uribe Vélez sigue considerando que los testigos fueron manipulados por Cepeda y aseguró en su intervención final que fue víctima de una trampa: “Aquí hubo un entrampamiento que lo demostró de manera exhaustiva el doctor Jaime Granados (abogado defensor) encabezado por Juan Guillermo Molsalve, quien siempre ha tenido el apoyo y la confianza del senador Cepeda”.

Monsalve, condenado por secuestro extorsivo, es el principal testigo en el proceso contra Uribe. Es el hijo de quien fue el mayordomo de la hacienda Las Guacharacas. Según su versión, allí se creó en la década de 1990 el grupo paramilitar al que él perteneció llamado “Bloque Metro”.

Según la fiscalía, emisarios de Uribe habrían buscado a Monsalve para que grabara un video o escribiera una carta en la que se retractase de sus declaraciones a cambio de beneficios. Sin embargo, la defensa de Uribe sostiene que él no buscó a Monsalve, sino que al expresidente lo buscaron para decirle que el exparamilitar quería retractarse de sus dichos.

“Nunca mandé a buscar presos, solicité verificaciones sobre noticias que me llegaban del peregrinaje, palabras que usó la señora fiscal, del senador Cepeda por las cárceles con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar”, aseguró Uribe.