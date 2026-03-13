Explosión sacude Teherán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una fuerte explosión sacudió una zona de la capital de Irán donde miles de personas se congregaron el viernes para una manifestación anual organizada por el Estado en apoyo a los palestinos y para pedir la desaparición de Israel. El gobierno israelí había advertido que atacará la zona, situada en el centro de Teherán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Pero la decisión de seguir adelante con la manifestación multitudinaria, a la que asistieron algunos altos funcionarios de alto rango del gobierno, y la amenaza de Israel de atacar el área subrayaron la férrea determinación de ambos bandos, casi dos semanas después del inicio de una guerra que ha sacudido la economía mundial y no muestra señales de disminuir.

Irán ha mantenido sus amplios ataques con misiles y drones contra Israel y los Estados vecinos del Golfo, y ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, aún mientras aviones de guerra de Estados Unidos e Israel impactan objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

La crisis humanitaria en Líbano se profundizó, con casi 800 personas muertas y 850.000 desplazadas, al tiempo que Israel lanzó oleadas de ataques contra milicianos del grupo político-paramilitar Hezbollah respaldados por Irán y advirtió que no habrá tregua.

Ante la creciente preocupación mundial por una posible crisis energética, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril. Los precios del Brent son aproximadamente un 40% más altos que cuando Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra terminará “cuando lo sienta en mis huesos”.

Explosión sacude zona de protesta masiva

La explosión en Teherán sacudió el área de la plaza Ferdowsi al mediodía, donde miles de personas se habían reunido para una protesta anual del Día de Quds, en la que corearon “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.

Israel había emitido una advertencia en una cuenta de X en idioma farsi para que la gente despejara la zona poco antes de la explosión. Pero pocos iraníes la habrían visto, ya que las autoridades han cerrado casi por completo el servicio de internet desde el inicio de la guerra. Imágenes del lugar mostraban a personas coreando “Dios es el más grande”, cuando el humo se elevaba en la zona.

Más tarde, el ejército israelí publicó un segundo mensaje en farsi, señalando que el jefe del poder judicial de Irán estaba en la manifestación y criticando a Irán por impedir que muchos vieran su advertencia.

El dirigente de línea dura que encabeza el poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, daba una entrevista en la televisión estatal desde la manifestación cuando ocurrió el ataque. Sus guardaespaldas lo rodearon, al tiempo que él alzaba el puño y afirmaba que Irán “bajo esta lluvia y estos misiles nunca se retirará”.

EEUU dice que se han atacado 15.000 objetivos en Irán desde inicio de la guerra

Israel había anunciado otra oleada de ataques contra infraestructura iraní, y dijo que su fuerza aérea había impactado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y sitios de producción de armas.

En Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos, lo que equivale a más de 1.000 al día desde que comenzó la guerra.

También intentó responder a las preocupaciones por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, diciendo a los reporteros: “Lo hemos estado manejando y no hay que preocuparse por ello”.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió el jueves continuar los ataques y mantener cerrado el estrecho en su primera declaración pública desde que sucedió a su padre, quien murió el primer día de la guerra. Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el liderazgo y difundió un comunicado por escrito.

Hegseth dijo que Jamenei “está herido y probablemente desfigurado”, sin aportar pruebas ni dar más detalles. Israel sospecha que Jamenei resultó herido al inicio de la guerra.

Confirman muerte de 6 tripulantes de avión cisterna de EEUU

El ejército de Estados Unidos confirmó el viernes que los seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 estadounidense murieron cuando se estrelló en Irak, lo que elevó el número de muertos de Estados Unidos a al menos 13 miembros del servicio.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que la caída del KC-135 en Irak, en la que murieron los seis tripulantes, no estuvo relacionada con fuego amigo ni hostil, y que participaron dos aeronaves, incluida una que aterrizó sin problemas.

El KC-135 es la cuarta aeronave cuya caída se ha reconocido públicamente como parte de las operaciones del ejército de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, tres cazas estadounidenses fueron derribados por error por fuego amigo kuwaití.

Nuevos ataques iraníes en toda la región

Irán ha respondido con ataques diarios contra instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo. En Omán, dos personas murieron cuando dos drones se estrellaron en la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán.

El destructor de la Marina de Estados Unidos USS Oscar Austin derribó un misil balístico iraní que fue interceptado sobre Turquía el viernes, confirmó a The Associated Press un funcionario estadounidense. El funcionario, que declaró bajo condición de anonimato para poder hablar sobre operaciones militares en curso, dijo que era la tercera vez en las últimas dos semanas que un destructor de la Marina estadounidense en el Mediterráneo oriental interceptaba un misil iraní en el espacio aéreo turco.

Residentes de la ciudad sureña turca de Adana informaron haber escuchado una fuerte explosión y sirenas sonando en la base aérea de Incirlik, utilizada por fuerzas de Estados Unidos.

En la señal más reciente de inquietud por parte de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, el canciller alemán Friedrich Merz pidió un “plan convincente” sobre cómo poner fin a la guerra. Habló junto a los primeros ministros de Noruega y Canadá durante ejercicios militares realizados en Noruega.

Se intensifican combates entre Israel y Hezbollah

Al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad costera sureña de Sidón, en Líbano, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés. Otras nueve resultaron heridas, añadió. La cifra podría aumentar a medida que los rescatistas buscan entre los escombros.

El Ministerio dijo que 773 personas — entre ellas, más de 100 niños y 62 mujeres— han muerto desde que estallaron los combates entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah respaldado por Irán hace 10 días. Más de 1.900 personas han resultado heridas, de acuerdo con el organismo.

Unas 850.000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano, según el secretario general de la ONU, António Guterres, quien lanzó un llamamiento humanitario de 325 millones de dólares durante una visita sorpresa al país.

El primer ministro libanés Nawaf Salam instó a Israel a detener los ataques contra su país y criticó a Hezbollah por disparar cohetes contra objetivos israelíes.

“No hay justificación para mantener a toda una nación como rehén”, dijo.

Anteriormente, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que los ataques hasta ahora eran “sólo el comienzo” y advirtió que el gobierno de Líbano “pagará un precio cada vez mayor por el daño a la infraestructura nacional libanesa utilizada por Hezbollah”.

Salam rechazó las críticas, afirmando que el ejército libanés había desmantelado más de 500 posiciones militares y depósitos de armas de Hezbollah.

El ejército israelí dijo que sus ataques han matado a más de 350 milicianos de Hezbollah en Líbano, incluidos lo que calificó como “comandantes clave”.

Las autoridades iraníes señalan que más de 1.300 personas han muerto en Irán, e Israel ha reportado 12 fallecidos.

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