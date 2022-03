Explica Donovan decisión de retirarse del Mundial

PARÍS.- El patinador de figura Donovan Carrillo explicó esta tarde en sus redes sociales los motivos por los que decidió, de manera conjunta con su entrenador Gregorio Núñez, no competir en el Mundial de Patinaje Artístico de Francia al carecer de sus patines.

Aunque consiguió un par nuevo gracias a sus patrocinadores, declinó salir al espejo de plata mundial precisamente porque los patines necesitan usarse para que sus pies se acoplen a ellos y entonces poder ejecutar los saltos que requiere una rutina el nivel que se requiere para una justa del orbe.

«Como algunos de ustedes saben, decidí darme de baja del Campeonato Mundial 2022. Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador @gregorio_nn decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy», expone Carrillo en su cuenta de Instagram.

«Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo. Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance.

«Después de ver el panorama y la incertidumbre de no tener patines, me contacté con el personal de @edeaskates para conseguir unas botas nuevas con un par de cuchillas @mkblades que me permitieran entrenar. Sin embargo, al no tenerlas en existencia en ese momento las solicitaron a sus distribuidores oficiales» relata en su post el patinador que ocupó el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.