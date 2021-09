Exhortan a vacunados usar cubrebocas

Respetar la sana distancia en espacios públicos y cuando estén en contacto con quienes no recibieron las dosis

NUEVO LAREDO, TAM. – Las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 tendrán que continuar usando cubrebocas y observar la sana distancia en espacios públicos y cuando estén en contacto con quienes no están totalmente vacunados, aseguró Alejandro Cervantes, director de Salud Municipal

Señaló que para que una persona se considere completamente vacunada tiene que aplicarse las dos dosis, en el caso de las vacunas que son de dos y que transcurran un par de semanas.

“Después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, deben pasar dos semanas para que el cuerpo genere inmunidad al virus, por lo cual se recomienda a la población no relajar las medidas sanitarias para evitar un repunte de la enfermedad”, comentó.

Destacó que la inmunización no significa que las personas ya no contraerán el virus, por lo que necesitan mantener el uso de cubrebocas, sana distancia, aplicación de gel base alcohol y el distanciamiento social.

“Es importante que las personas no dejen de usar el cubrebocas en el caso de que alguien completamente vacunado visite a alguien que no lo está y esté bajo riesgo de contraer el COVID-19, debemos de ser conscientes de que, muchas veces, no sabemos el nivel de riesgo que puede presentar otra persona”, aclaró.

Dijo que hay personas que podrían estar enfermas de hipertensión o diabetes sin saberlo, y podría ser un riesgo para ellas contraer el virus.

“El propósito de la vacuna es evitar que el virus evolucione en el sistema y genere un cuadro grave que complique la salud del paciente, con lo que se puede evitar incluso la muerte por complicaciones de la enfermedad”, indicó.

Detalló que las personas completamente vacunadas tienen menos riesgo de presentar la enfermedad, y es mucho menos probable que la transmitan si la presentan, aunque esto puede suceder.

“No hay que olvidar que la vacunación, lo que implica, es que si la persona llega a adquirir la enfermedad no llegue a ser un caso grave, o disminuya el riesgo de que pueda llegar a serlo”, indicó.

Cervantes, agregó que, para más información u orientación médica respecto a este tema, pueden comunicarse a las Líneas COVID al teléfono 867 719 87 88 y el 867 719 28 20, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche.