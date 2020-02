Exhortan a abrigarse ante llegada de frente frío

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, doctor Oscar Gerardo González Arrambide, manifestó que si no hay necesidad de sacar fuera de casa a los niños y personas adultas que no lo hagan, si tienen que hacerlo deben salir bien cubiertos para evitar les de el aire frío.

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la llegada de un nuevo frente frío, la Secretaría de Salud exhorta a la población a extremar precauciones, cubrirse bien, taparse boca y nariz al salir a la calle, abrigar bien a los niños menores de cinco años, así como a las personas de la tercera edad, para evitar enfermedades de tipo respiratorio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, doctor Oscar Gerardo González Arrambide, manifestó que si no hay necesidad de sacar fuera de casa a los niños y personas adultas que no lo hagan, si tienen que hacerlo deben salir bien cubiertos para evitar les de el aire frío.

“Sobre todo también los niños que acuden a la escuela muy temprano que salgan bien protegidos con gorras y bufandas, los cambios bruscos de temperatura son los que más dificultan y nos dan más problemas de vías respiratorias altas”, explicó.

Para hoy se pronostica una minima de 4 grados y máxima de 17; para mañana jueves una mínima de 6 grados y máxima de 21 y para el viernes una mínima de 11 grados y máxima de 28.

Agregó que hay que recordar que aún estamos en temporada invernal, y que todavía faltan varios frentes fríos por llegar, por lo que la ciudadanía debe andar siempre bien abrigados, bien hidratados, consumir frutas que contengan vitamina A.

Reveló que actualmente se están viendo en consulta enfermedades propias de la temporada invernal, la cual puede afectar a personas de todas las edades, los síntomas son: dolor de huesos, temperatura, tos y escurrimiento nasal, por lo que al presentar estos síntomas se debe acudir de inmediato con el médico.

Destacó que muchas personas se automedican lo que puede ser contraproducente, ya que al comprar algún tipo de medicamento sin consultar al médico, puede que no sea el adecuado.

Recordó que aún cuentan con suficientes vacunas contra la influenza, para que las personas que no se la han aplicado, acudan a cualquier módulo de salud.

“Con la aplicación de la vacuna contra la influenza no quiere decir que no nos vaya a dar, lo que si es que no nos dará de lleno como a quienes no se han aplicado el biológico, recordamos que personas con otras enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, o tuberculosis, deben aplicarse esta vacuna”, subrayó.