Exhorta Rivas a evitar contagio por Halloween

NUEVO LAREDO,TAM.-Autoridades del orden y gobierno municipal realizarán operativos aleatorios en Nuevo Laredo, la noche del 31 de octubre, con el objetivo de evitar que la ciudadanía ande en las calles pidiendo el tradicional Halloween (dulces), con el riesgo de rebrotes de Covid-19, informó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

El alcalde confirmó que por la pandemia la celebración queda cancelada en esta frontera y exhortó a los padres de familia que eviten exponer la vida de sus hijos, celebrando la Noche de Brujas en las calles.

Rivas Cuéllar agregó que las fuerzas del orden y seguridad ya se coordinaron para la realización de recorridos y los elementos de seguridad harán el exhortó a quienes sorprendan en la calle.

“Se cancela todo lo que sea referente a Halloween, he estado en comunicación con el Gobierno del Estado y con las fuerzas del orden para implementar un operativo, no saques a tus hijos a pedir dulces, no los expongas, habrá mucha presencia de autoridades que te estarán haciendo la recomendación a que regreses a tu casa, este año no será posible.

“Todas las fuerzas del orden desplegarán operativos y harán el llamado para que se queden en casa, que no salgan, podrían estar dadas las condiciones para un rebrote”, alertó.

El munícipe pide seguir acatando las restricciones de salud y recomendó a la ciudadanía no bajar la guardia ni relajar las medidas del uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y el distanciamiento social.

“Tenemos que atender las restricciones, yo veo con preocupación que hemos caído en una relajación, mucha gente ya no utiliza el cubrebocas, ya quiere hacer las grandes reuniones, están pensando que se ha terminado el tema de la pandemia. La gente se está muriendo porque alguien no acató las recomendaciones, salió, visitó y contagió”, puntualizó el alcalde.