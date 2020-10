‘Me preocupa el rumbo del país’

NUEVO LAREDO, TAM.- “Fue un error la eliminación de los 109 fideicomisos”, criticó el abogado y expresidente del CODEIN, Luis Pérez Benítez, quien también cuestionó la dureza del SAT hacia ciertos sectores productivos y la tardanza en devoluciones de IVA.

Durante el jueves, los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular y general la extinción de 109 fideicomisos, después de una sesión que se prolongó por más de 20 horas, y así autorizaron que se traslade a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de 168 mil 400 millones de pesos.

Lo más criticable, sostuvo Pérez Benítez, es que hasta ahora el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no ha detallado cómo y en qué se gastarán miles de millones de pesos. “Lo que nos queda claro es que el dinero de los fideicomisos quiere destinarlo el presidente López Obrador para su base social, para sus programas sociales y todo va enfocado hacia el proceso electoral del 2021.

Por supuesto que nos parece bien que el gobierno federal ayude a la población en extrema pobreza, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la falta de claridad y transparencia para manejar esa cantidad millonaria de recursos”, puntualizó. El entrevistado aclaró que seguramente varios fideicomisos no funcionaron totalmente para el propósito que fueron creados por gobiernos federales anteriores, pero la mayoría funcionaron, y por eso se desataron las inconformidades de sectores como los deportistas y los cineastas, quienes temen no recibir más apoyos.

“El presidente de la república ahora nos dice que el dinero lo entregarán directamente, pero bueno así nos ha dicho en otros temas y no cumplió nada, han sido mentiras tras mentiras. Pensamos que el dinero de los fideicomisos lo van a utilizar para los programas sociales y para medio librar la crisis por el Covid-19”, planteó Pérez Benítez.

También mencionó que él personalmente ha comprobado que los beneficios que brinda el gobierno federal a través de los programas sociales están condicionados a las personas, porque deben firmar documentos para respaldar al partido de MORENA “Familias de aquí, de nuestra ciudad, que viven en la pobreza y realmente necesitan ayuda del gobierno federal, no reciben porque ellos no han aceptado simpatizar con la 4ta. Transformación y con el gobierno de López Obrador”, aseguró.

“A mi me preocupa el rumbo que están tomando muchos asuntos en el país, ojalá y me equivoque, y realmente el presidente López Obrador cumpla lo que dice y mejore al país”, enfatizó Pérez Benítez. En cuanto a la tardanza del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que sí hay intranqulidad entre empresarios porque se tardan las devoluciones del IVA, además consideran que existe dureza de la dependencia.