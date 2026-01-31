Exhorta Ayuntamiento a tramitar y renovar Licencia de Operación

Llamado es a representantes legales y responsables de salones de eventos, patios, jardines, albercas, billares y boliches entre otros

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo hace un atento llamado a las y los propietarios, representantes legales y responsables de salones de eventos, patios, jardines, albercas, billares y boliches, así como de establecimientos y eventos sujetos al Reglamento de Espectáculos, a tramitar o renovar su Licencia de Operación vigente, requisito indispensable para operar de manera legal dentro del municipio.

La autoridad municipal recuerda que contar con esta licencia garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente, brinda certeza jurídica a los negocios y contribuye al orden y la seguridad en el desarrollo de actividades comerciales y de espectáculos en la ciudad.

Para realizar el trámite o recibir orientación, las personas interesadas deberán acudir a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, ubicada en el edificio anexo al Palomar, en las esquinas de Ocampo y Maclovio Herrera, segundo piso, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El Gobierno Municipal refrenda su disposición para brindar acompañamiento y facilitar el cumplimiento de los requisitos, reiterando la invitación a mantenerse al corriente y operar conforme a la ley.